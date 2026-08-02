Πέθανε ο Χριστάκης Ανδρέου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, στις 5:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Μοσφιλωτής (Νέα Εκκλησία). Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν με απέραντη θλίψη η θυγατέρα του, τα αδέλφια του, φίλοι και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.