Βανδαλισμοί στην Πάφο μετά από φιλανθρωπική εκδήλωση: «Γέμισαν» την πόλη με γκράφιτι - «Δεν είναι οπαδισμός, είναι έλλειψη σεβασμού» - Φωτογραφίες

Όπως αναφέρει, οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκαλούν απογοήτευση και αγανάκτηση, καθώς δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες γέμισαν με γκράφιτι, προκαλώντας ζημιές και επιβαρύνοντας οικονομικά τους δημότες.

Ο κ. Ονησιφόρου επισημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που προσφέρουν στην κοινωνία, ωστόσο τονίζει πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. «Αυτό δεν είναι ούτε οπαδισμός ούτε έκφραση. Είναι έλλειψη σεβασμού προς την πόλη μας, προς τους συμπολίτες μας και προς όλους όσοι καθημερινά εργάζονται για να διατηρείται η Πάφος καθαρή και όμορφη», αναφέρει.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημόσια περιουσία ανήκει στους πολίτες και πως κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών επιβαρύνει τους ίδιους τους δημότες.

Κλείνοντας, ο δημαρχεύων Πάφου καλεί όλους να εκφράζουν την αγάπη τους για την ομάδα τους με πάθος αλλά και με σεβασμό προς την πόλη και τους συμπολίτες τους, σημειώνοντας ότι «ο αθλητισμός ενώνει, ενώ ο βανδαλισμός μόνο διχάζει», ενώ απευθύνει έκκληση για την προστασία της Πάφου, τονίζοντας πως «η Πάφος αξίζει τον σεβασμό όλων μας».

Η ανάρτηση του δημαρχεύοντα Πάφου: