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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Δύο νεκροί από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην επιχείρηση κατάσβεσης - Εικόνες από το σημείο

 02.08.2026 - 17:39
Τραγωδία στην Ελλάδα: Δύο νεκροί από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην επιχείρηση κατάσβεσης - Εικόνες από το σημείο

Νεκρά είναι τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στην Ψάθα ύστερα από σύγκρουση στον αέρα με ένα δεύτερο κατά την κατάσβεση της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα

Ελαφρά τραυματίες είναι τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, οι οποίοι μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι δύο χειριστές των ελικοπτέρων είναι από τη Ρουμανία ενώ οι δύο συγκυβερνήτες είναι Έλληνες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στη φωτιά της Ψάθας

Τα ελικόπτερα ήταν τύπου Bell και ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Το σημείο όπου έπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα μετά την σύγκρουση

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ΠΗΓΗ: CNN.gr

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