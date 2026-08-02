Τραγωδία στην Ελλάδα: Δύο νεκροί από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην επιχείρηση κατάσβεσης - Εικόνες από το σημείο

Ελαφρά τραυματίες είναι τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, οι οποίοι μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι δύο χειριστές των ελικοπτέρων είναι από τη Ρουμανία ενώ οι δύο συγκυβερνήτες είναι Έλληνες.

Τα ελικόπτερα ήταν τύπου Bell και ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Το σημείο όπου έπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα μετά την σύγκρουση

ΠΗΓΗ: CNN.gr