Γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα - Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι πρόκειται για μια αρχική αξιολόγηση που βασίζεται στα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία και στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα από το συμβάν, υπογραμμίζοντας ότι οποιοδήποτε οριστικό συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί μόνο μετά την επίσημη διερεύνηση του ατυχήματος.

Όπως σημειώνει, τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell 214ST, τα οποία είναι μισθωμένα από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation, επιχειρούσαν σε σχηματισμό κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης, μια διαδικασία που διέπεται από αυστηρούς κανόνες συντονισμού και συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες.

«Η αεροπυρόσβεση γίνεται με αυστηρό συντονισμό»

Ο κ. Καραϊωσηφίδης εξηγεί ότι στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης προηγείται συνήθως ένα συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, το οποίο λειτουργεί ως «ιπτάμενος πύργος ελέγχου», οργανώνοντας την είσοδο και έξοδο των εναέριων μέσων από την περιοχή της πυρκαγιάς.



«Τα εναέρια μέσα επιχειρούν σε σχηματισμούς. Δεν μπλέκονται αεροπλάνα με ελικόπτερα και, κατά κανόνα, επιχειρούν ομοειδή μέσα μαζί. Δηλαδή, επιχειρούν μαζί τα Canadair, μαζί τα μεγάλα ελικόπτερα, μαζί τα μικρότερα. Κάθε σχηματισμός έχει τον επικεφαλής του, ο οποίος, αφού συντονιστεί με το συντονιστικό ελικόπτερο, δίνει τις τελευταίες οδηγίες για τον άξονα προσβολής και τον τρόπο προσέγγισης», αναφέρει.

«Το δεύτερο ελικόπτερο χτύπησε το πρώτο»

Αναφερόμενος στα πρώτα διαθέσιμα οπτικά στοιχεία, ο αεροναυπηγός επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται αποκλειστικά στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί.

«Από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, το οποίο πάντως δεν είναι ιδανικό για ασφαλή συμπεράσματα, εφόσον δεν υπάρχει άλλο ελικόπτερο μπροστά από τον σχηματισμό, το δεύτερο ελικόπτερο φαίνεται να προσέκρουσε στο πρώτο, που ήταν ο επικεφαλής του σχηματισμού.»



Ο ίδιος τονίζει ότι το βασικό αντικείμενο της έρευνας δεν είναι μόνο η σύγκρουση, αλλά κυρίως οι λόγοι που οδήγησαν τα δύο ελικόπτερα να βρεθούν τόσο κοντά.



«Το λεπτό σημείο είναι γιατί τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν τόσο κοντά μεταξύ τους. Γιατί έσπασε ο σχηματισμός; Γιατί στην καθοδική πορεία το δεύτερο ελικόπτερο φαίνεται να είχε μεγαλύτερο ρυθμό καθόδου και πλησίασε το πρώτο; Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα.»



Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν αρκετά πιθανά σενάρια, χωρίς να μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί κανένα.