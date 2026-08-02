Τρομακτικό βίντεο: Ψαροντουφεκάς και μεγάλος λευκός καρχαρίας ήρθαν σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο στην Καλιφόρνια

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται αρχικά έξω από νερό, το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται. Τότε, η κάμερα που μπαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, «συλλαμβάνει» τη στιγμή που ένας ψαροντουφεκάς βλέπει λίγα μέτρα πιο μακριά τον καρχαρία.

Μολονότι, η στιγμή είναι ιδιαίτερα τρομακτική, ο άνδρας με γρήγορες κινήσεις επιστρέφει στο σκάφος από το οποίο βούτηξε προκειμένου να απφευχθούν τα χειρότερα.

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