Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί Δανός πιλότος και Έλληνας σύνδεσμος από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα

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Στα αριστερά του πλάνου, φαίνεται ξεκάθαρα το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο να πραγματοποιεί πτήση σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από τις κορυφές των δέντρων, δίπλα από το σημείο όπου υψώνονται καπνοί. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, καταγράφεται η σφοδρότατη εναέρια σύγκρουση.
Το συγκεκριμένο βίντεο θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο για την πορεία των ερευνών. Αποτυπώνει με μεγάλη καθαρότητα τη γωνία προσέγγισης, το ύψος και την ταχύτητα των αεροσκαφών λίγο πριν από τη μοιραία επαφή τους.
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Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυτήν τη στιγμή υπάρχει επικοινωνία με έναν τραυματία, μέλος του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ενώ το άλλο ελικόπτερο το αναζητούν σε χαράδρα. Η έρευνα για τον εντοπισμό του εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη.
Το κάθε ελικόπτερο -αμφότερα είναι τύπου Bell, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα- είχε πλήρωμα δύο άτομα: πιλότο, χειριστή και έναν συντονιστή-σύνδεσμο με το κέντρο επιχειρήσεων.
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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, του in, από το ένα ελικόπτερο ο ασύρματος λειτουργεί και οι επιβαίνοντες τραυματίες έδωσαν σήμα. Ο ασύρματος του δεύτερου ελικοπτέρου φαίνεται να μην λειτουργεί. Εκ μέρους του ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν 6 ασθενοφόρα, με το ένα εξ αυτών να αποτελεί κινητή ιατρική μονάδα, με 12 διασώστες και 2 ιατρούς. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο ελαφρά τραυματίες, καθώς και δύο μέλη πληρώματος που δεν είχαν τις αισθήσεις τους, από το σημείο όπου έλαβε χώρα η συντριβή των ελικοπτέρων. Διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Δυστυχώς, υπάρχουν αναφορές για έναν Δανό πιλότο που είναι νεκρός και για έναν Έλληνα συντονιστή-σύνδεσμο που είναι επίσης νεκρός. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για έναν Βρετανό και έναν Έλληνα που διασώθηκαν έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.
Μιλώντας στο MEGA, ο εμπειρογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πιλότος, Παντελής Φραγκούλης, τόνισε πως, εφόσον και τα δύο ελικόπτερα έκαναν ρίψη νερού, κανένα από τα δύο δεν θα μπορούσε να λειτουργεί ως συντονιστικό. Όπως εξήγησε, απαγορεύεται ρητώς στο συντονιστικό ελικόπτερο –στο οποίο επιβαίνουν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής– να πετάει στο ίδιο ύψος με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, καθώς οφείλει να βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο υψόμετρο.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εικόνων, και τα δύο ελικόπτερα πετούσαν σε χαμηλό ύψος και πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού.
Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο βίντεο, τα πέδιλα του ελικοπτέρου που βρισκόταν ψηλότερα χτύπησαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς τον κύριο έλικα του ελικοπτέρου που βρισκόταν από κάτω. Η μοιραία αυτή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο ελικόπτερο να πέσει ακυβέρνητο προς το έδαφος, ενώ το δεύτερο κατάφερε να πραγματοποιήσει προσγείωση έκτακτης ανάγκης, με το πλήρωμά του να καταφέρνει να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων.
Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζουν ήδη καρέ-καρέ το εν λόγω υλικό. Βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν οι χειριστές έχασαν την οπτική επαφή λόγω «τυφλού σημείου» που δημιούργησαν οι καπνοί στην περιοχή ή εάν υπήρξε κάποιο τραγικό σφάλμα στη συνεννόηση και τους ελιγμούς των ελικοπτέρων.
Αναλύοντας καρέ-καρέ το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο γνωστός αεροναυπηγός και πραγματογνώμονας, Κώστας Λακαφώσης, εστίασε στην υπόθεση του «τυφλού σημείου».
Όπως εξήγησε, ο χειριστής του ελικοπτέρου που βρισκόταν ψηλότερα ήταν πρακτικά αδύνατο να δει τι συνέβαινε ακριβώς κάτω από την «κοιλιά» του αεροσκάφους του.
Αυτή η απώλεια οπτικής επαφής, σε συνδυασμό ενδεχομένως με τον πυκνό καπνό από το μέτωπο της φωτιάς, στάθηκε μοιραία κατά τη διάρκεια των ελιγμών για τη ρίψη νερού. Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, απουσίαζε ο αυστηρός και απαραίτητος διαχωρισμός ύψους ανάμεσα στα δύο πτητικά μέσα.
Ο αεροναυπηγός επεσήμανε επίσης τη σφοδρότητα με την οποία το κάτω μέρος του άνω ελικοπτέρου εμβόλισε τον κεντρικό έλικα του κάτω ελικοπτέρου.
Η καταστροφή του έλικα είχε ως άμεση και αναπόδραστη συνέπεια το χαμηλότερο ελικόπτερο να χάσει ακαριαία την άντωσή του, δηλαδή την αεροδυναμική δύναμη που το κρατάει στον αέρα. Ως αποτέλεσμα, το ελικόπτερο κατέπεσε ακυβέρνητο σαν βαρίδι στο έδαφος, χωρίς να αφήνει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στο πλήρωμά του.
Σύμφωνα με τον Ανδριανό Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγο ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και εμπειρογνώμονα, υπάρχει πιθανή παραβίαση των πρωτοκόλλων.
Όπως εξήγησε, σε επιχειρήσεις όπου εμπλέκονται εναέρια μέσα, είναι υποχρεωτική η παρουσία συντονιστικού ελικοπτέρου, στο οποίο επιβαίνουν ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος. Ωστόσο, όπως είπε, οι πληροφορίες του αναφέρουν ότι τα δύο συγκεκριμένα ελικόπτερα τα συντόνιζε ο επίγειος επικεφαλής αξιωματικός του Π.Σ..
Ο πραγματογνώμονας χαρακτήρισε αυτή την πρακτική λανθασμένη («παράνομη», είπε χαρακτηριστικά). Τόνισε πως, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Εναέριων Μέσων (διαταγή του Αρχηγείου του Π.Σ.), ο συντονισμός και οι εντολές προς τα πτητικά μέσα πρέπει να δίνονται αποκλειστικά από τον εναέριο συντονιστή και όχι από το έδαφος.
Ένα άλλο στοιχείο που ανέλυσε ο κ. Γκουρμπάτσης σχετίζεται με την εικόνα των δύο ελικοπτέρων να αδειάζουν ταυτόχρονα τεράστιους όγκους νερού, κλάσματα του δευτερολέπτου πριν από τη συντριβή. Όπως εξήγησε, η ρίψη του νερού δεν έγινε στο πλαίσιο κατάσβεσης της πυρκαγιάς, αλλά λόγω της έκτακτης ανάγκης που είχε ήδη προκύψει.
Ο έλικας του χαμηλότερου ελικοπτέρου μοιάζει να χτύπησε τη σωλήνα ανεφοδιασμού του επάνω ελικοπτέρου. Σε μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η πιο άμεση και γρήγορη αντίδραση για έναν πιλότο είναι να απορρίψει το φορτίο του (το νερό) προκειμένου να ελαφρύνει το αεροσκάφος.
Τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης καλύπτουν εκτενώς το συμβάν. Η Daily Mail εστίασε στη σύγκρουση των δύο πτητικών μέσων την ώρα που επιχειρούσαν κοντά στην Αθήνα, ενώ το BBC ενημερώνει συνεχώς το κοινό του για την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.
Παράλληλα, δίκτυα όπως το Sky News («Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς»), το αραβικό Al Jazeera και το γαλλικό France 24 παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τις αναφορές και τα συνεχή ρεπορτάζ να πληθαίνουν όσο περνούν οι ώρες.
ΠΗΓΗ: In.gr
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