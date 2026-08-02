«Λαβράκι» των Τελωνείων στη Δερύνεια: Από κοτόπουλα και εντόσθια μέχρι αυγά ορτυκιού – Χειροπέδες στην οδηγό

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου σε όχημα που οδηγούσε 43χρονη αλλοδαπή με κυπριακή υπηκοότητα, με συνεπιβάτη 47χρονο Ελληνοκύπριο.

Κατά την έρευνα στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος, μέσα σε δύο τσάντες κατάψυξης εντοπίστηκαν 10 δισκία με νωπά κομμάτια κοτόπουλου συνολικού βάρους 8 κιλών, 11 δισκία με εντόσθια κοτόπουλου βάρους 8 κιλών, τέσσερα ολόκληρα νωπά κοτόπουλα βάρους 8,75 κιλών, 48 αυγά ορτυκιού, τυρί, κεφίρ, διάφορες συσκευασίες γιαουρτιών, καθώς και λουκάνικα.

Η 43χρονη συνελήφθη προσωρινά τόσο για τα αυτόφωρα αδικήματα όσο και για την απρεπή και επιθετική συμπεριφορά που φέρεται να επέδειξε προς τη λειτουργό που διενεργούσε τον έλεγχο.

Όλα τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα οδηγηθούν προς καταστροφή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αργότερα, η οδηγός αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.