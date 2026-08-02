Φωτιές στη Ελλάδα: Τραγική ειρωνεία - Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων

Ανασχηματισμός: «Σεισμός» σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ από τις διαρροές ονομάτων – Ο εκνευρισμός και οι εσωκομματικές κόντρες
Δονήσεις πολλών Ρίχτερ, προκαλεί στα κόμματα, η διαρροή των ονομάτων για τον επικείμενο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.
«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Άλφα.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
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