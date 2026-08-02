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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Ελλάδα: Τραγική ειρωνεία - Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων

 02.08.2026 - 20:20
Φωτιές στη Ελλάδα: Τραγική ειρωνεία - Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων

Ο Γρηγόρης Σχοίζας είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης. Τρεις μέρες τώρα έσωσε μαζί με την ομάδα του δεκάδες σπίτια από τη φωτιά στην περιοχή των Βιλίων αλλά έμαθε ότι το δικό του σπίτι έγινε στάχτη.

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Άλφα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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