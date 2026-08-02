Φωτιές στη Ελλάδα: Τραγική ειρωνεία - Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», είπε ο ίδιος μιλώντας στον Άλφα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα