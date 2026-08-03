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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

 03.08.2026 - 06:26
«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου.

Η προειδοποίηση, θα τεθεί σε ισχύ σήμερα, από τις 14:00 έως τις 17:00. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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