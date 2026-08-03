Θες να αγοράσεις αυτοκίνητο; Έρχονται νέοι κανόνες που αλλάζουν τα πάντα - Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τόσο την εποπτεία της αγοράς και τη διαχείριση των ανακλήσεων οχημάτων όσο και τη ρύθμιση του επαγγέλματος των εμπόρων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότερες υποχρεώσεις για εισαγωγείς και εμπόρους, ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου για τις αρμόδιες Αρχές, αλλά και αυστηρές διοικητικές κυρώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις €250.000.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν αποτελούν ακόμη ισχύουσα νομοθεσία, καθώς τα νομοσχέδια βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση.

Ενισχυμένη εποπτεία της αγοράς

Το πρώτο νομοσχέδιο εισάγει νέο πλαίσιο για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς οχημάτων, με στόχο την εναρμόνιση της Κύπρου με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις που αφορούν μηχανοκίνητα, γεωργικά, δασικά, δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα.

Παράλληλα, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των εποπτικών Αρχών, οι ευθύνες εισαγωγέων και διανομέων, καθώς και οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται για τις ανακλήσεις οχημάτων και την εγγραφή τους.

Με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, οι αρμόδιες Αρχές θα αποκτήσουν αυξημένες εξουσίες ελέγχου, έχοντας τη δυνατότητα να διενεργούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων, να εξετάζουν οχήματα, εξαρτήματα, τεχνικά έγγραφα και εξοπλισμό, αλλά και να λαμβάνουν δείγματα για εργαστηριακούς ελέγχους. Σε περίπτωση εισόδου σε κατοικία θα απαιτείται πάντοτε δικαστικό ένταλμα.

Επιπλέον, θα μπορούν να ζητούν πρόσβαση σε τεχνικά δεδομένα, λογισμικό και αλγορίθμους που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός οχήματος, ενώ όταν διαπιστώνεται κίνδυνος θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα ή ακόμη και να περιορίζουν προσωρινά τη διάθεση ή την κυκλοφορία συγκεκριμένων οχημάτων.

Νέο πλαίσιο για τις ανακλήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις διαδικασίες ανάκλησης οχημάτων. Οι οικονομικοί φορείς θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες με περισσότερα από ένα μέσα επικοινωνίας, όπως συστημένη επιστολή, τηλεφωνική κλήση, γραπτό μήνυμα (SMS), αναρτήσεις στις ιστοσελίδες τους ή ακόμη και ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής, ο ιδιοκτήτης θα λαμβάνει δωρεάν σχετική βεβαίωση, ενώ η ολοκλήρωση της ανάκλησης θα καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της αρμόδιας Αρχής.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι περισσότερες ανακλήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 18 μηνών, ωστόσο σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου θα μπορεί να απαιτείται άμεση συμμόρφωση ή ακόμη και ακινητοποίηση του οχήματος.

Βαριά διοικητικά πρόστιμα

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι και το πλαίσιο κυρώσεων που προτείνεται.

Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εποπτείας της αγοράς προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από €1.000 έως €250.000, ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, ενώ σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης θα μπορεί να επιβάλλεται ημερήσιο πρόστιμο από €100 έως €30.000.

Οι κυρώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, ψευδείς δηλώσεις κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου, παραποίηση αποτελεσμάτων τεχνικών δοκιμών, απόκρυψη στοιχείων που σχετίζονται με ανακλήσεις, άρνηση παροχής πρόσβασης στις Αρχές, διάθεση οχημάτων χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πλαστογράφηση εγγράφων.

Υποχρεωτική αδειοδότηση εμπόρων

Το δεύτερο νομοσχέδιο ρυθμίζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα το επάγγελμα του εμπόρου οχημάτων.

Προβλέπεται η δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Εμπόρων Οχημάτων και ειδικού Μητρώου, στο οποίο θα πρέπει να εγγράφονται όλοι οι επαγγελματίες που εμπορεύονται καινούργια ή μεταχειρισμένα οχήματα.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα ανανεώνεται κάθε χρόνο και, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, κανένας δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται νόμιμα χωρίς εγγραφή και ισχύουσα άδεια.

Παράλληλα, κάθε έμπορος θα υποχρεούται να διαθέτει εγγυητική επιστολή ή ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης, ώστε να διασφαλίζεται η αποζημίωση αγοραστών σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεών του.

Περισσότερη διαφάνεια στις πωλήσεις

Από τις σημαντικότερες αλλαγές που προτείνονται είναι η υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του αγοραστή πριν από κάθε πώληση.

Ο έμπορος θα πρέπει να παραδίδει στην ελληνική γλώσσα αναλυτικές πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση του οχήματος, την προέλευσή του, το ιστορικό ταξινόμησης, τις χιλιομετρικές ενδείξεις, πιθανές ανακλήσεις, τυχόν ελαττώματα, την καταλληλότητα του οχήματος, αλλά και οποιεσδήποτε οικονομικές ή νομικές δεσμεύσεις, όπως κατακράτηση κυριότητας ή χρηματοδότηση.

Παράλληλα, θα υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε συναλλαγή, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια, ιδιαίτερα στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων.

Κυρώσεις και για παράνομους εμπόρους

Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει επίσης διοικητικά πρόστιμα μέχρι €20.000 για παραβάσεις των υποχρεώσεων των εμπόρων, καθώς και πρόσθετες ημερήσιες επιβαρύνσεις μέχρι €500 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Όσοι εμπορεύονται οχήματα χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πρόστιμο μέχρι €100.000, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να επιβάλλεται ακόμη και απαγόρευση εισαγωγής οχημάτων για χρονικό διάστημα έως πέντε ετών.

Εφόσον οι προτεινόμενες διατάξεις εγκριθούν από τη Βουλή, αναμένεται να αλλάξουν ουσιαστικά το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς αυτοκινήτου, ενισχύοντας τους ελέγχους, την προστασία των καταναλωτών και τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Μέχρι τότε, ωστόσο, οι ρυθμίσεις παραμένουν στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.