Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 03.08.2026 - 06:44
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Δημοκρατία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κακόβουλη ζημιά και τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 579 οχήματα και ελέγχθηκαν 749 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 43 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 377 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 118 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 174 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες,  καθώς και 8 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό: Επιχειρούν εναέρια μέσα, μαίνεται κοντά σε σπίτια - Δείτε φωτογραφίες
Θες να αγοράσεις αυτοκίνητο; Έρχονται νέοι κανόνες που αλλάζουν τα πάντα - Όσα πρέπει να γνωρίζεις
«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό: Επιχειρούν εναέρια μέσα, μαίνεται κοντά σε σπίτια - Δείτε φωτογραφίες

 03.08.2026 - 06:37
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Αυγούστου - Τα «παράξενα» ονόματα

 03.08.2026 - 06:50
Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ο ανασχηματισμός που σχεδιάστηκε ως κίνηση ανανέωσης και επανεκκίνησης για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εξελίχθηκε σε μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Οι διαρροές των τελευταίων ημερών, αντί να δημιουργήσουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση της θητείας της, άνοιξαν έναν κύκλο αντιδράσεων, εσωτερικών πιέσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

  •  03.08.2026 - 06:15
Ξεκινά η προεργασία για τη διευρυμένη διάσκεψη – Συνεδριάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο

Ξεκινά η προεργασία για τη διευρυμένη διάσκεψη – Συνεδριάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο

  •  03.08.2026 - 07:35
Νέα επιτυχία ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 35χρονο - Έμπλεξε με τα όσα βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

Νέα επιτυχία ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 35χρονο - Έμπλεξε με τα όσα βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.08.2026 - 06:56
Τρίωρη στάση εργασίας στους Δήμους - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι για την κρατική χορηγία

Τρίωρη στάση εργασίας στους Δήμους - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι για την κρατική χορηγία

  •  03.08.2026 - 06:23
Θες να αγοράσεις αυτοκίνητο; Έρχονται νέοι κανόνες που αλλάζουν τα πάντα - Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Θες να αγοράσεις αυτοκίνητο; Έρχονται νέοι κανόνες που αλλάζουν τα πάντα - Όσα πρέπει να γνωρίζεις

  •  03.08.2026 - 06:19
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

  •  03.08.2026 - 06:44
«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

  •  03.08.2026 - 06:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Αυγούστου - Τα «παράξενα» ονόματα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Αυγούστου - Τα «παράξενα» ονόματα

  •  03.08.2026 - 06:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα