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ΔΙΕΘΝΗ

Έκρηξη κοντά σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ - Ασφαλές το πλήρωμα

 03.08.2026 - 06:28
Έκρηξη κοντά σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ - Ασφαλές το πλήρωμα

Έκρηξη σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Το περιστατικό καταγράφηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου η ναυσιπλοΐα παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή σε μικρή απόσταση από πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, ο πλοίαρχος ανέφερε ότι το πλήρωμα «άκουσε έκρηξη πολύ κοντά στο σκάφος», ωστόσο διευκρίνισε πως τόσο το πλοίο όσο και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια, δηλαδή 37 χιλιόμετρα, βορειοδυτικά της πόλης Χασάμπ, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές στο δεξαμενόπλοιο ή για τραυματισμούς μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Το συμβάν καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην περιοχή και των αυξημένων κινδύνων για τη διεθνή ναυτιλία.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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