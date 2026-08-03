Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από την απανθράκωση. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.