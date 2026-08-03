Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη
Γύρω στη 1.15μμ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από την απανθράκωση. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
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