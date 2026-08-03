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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε

 03.08.2026 - 13:15
Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε

Διενεργήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του 88χρονου Βρετανού, πρώην κατοίκου Λεμεσού, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος το πρωί του Σαββάτου, έξω από το όχημά του, στην περιοχή Αυγόρου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από την απανθράκωση. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

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