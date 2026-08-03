Θάνατος 3χρονου: Άρση των περιοριστικών όρων για τον 37χρονο Βρετανό - Ταξιδεύει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρωπιστικούς λόγους που προβλήθηκαν από την υπεράσπιση, αλλά και το γεγονός ότι ο 37χρονος οφείλει να βρίσκεται στη Βρετανία και για διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνας του παιδιού, ενέκρινε το αίτημα.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε την αναστολή των περιοριστικών όρων για το χρονικό διάστημα από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, διέταξε όπως του επιστραφούν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα δύο ημέρες πριν την αναχώρησή του, ώστε να προετοιμαστεί για το ταξίδι του στη Βρετανία , ενώ ανέστειλε και την υποχρέωσή του να παρουσιάζεται στον αστυνομικό σταθμό κατά την περίοδο της απουσίας του.

Ως πρόσθετη διασφάλιση της παρουσίας του στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο επέβαλε επιπρόσθετη χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, θα αρθεί η τοποθέτηση του ονόματος του 37χρονου στον κατάλογο των προσώπων στα οποία απαγορεύται η έξοδος από τη χώρα (stop list) για το διάστημα που προβλέπεται από τους όρους της απόφασης.

Το δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την 17η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία ο κατηγορούμενος αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όπως διευκρινίστηκε, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 επανέρχονται σε ισχύ όλοι οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί αυτόματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο 37χρονος θα πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο και να συμμορφωθεί πλήρως με αυτούς πριν από την εμφάνισή του ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι όροι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, εγγραφή στη λίστα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, παράδοση όλων των ταξιδιωτικών του εγγράφων, υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα, καθώς και γνωστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής του στις αστυνομικές αρχές.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι, πέραν του ανθρωπιστικού χαρακτήρα του αιτήματος, ο πελάτης του είναι αναγκαίο να μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διεκπεραιώσει διαδικασίες που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως κηδεμόνας του παιδιού.

Από την πλευρά της κατηγορούσας Αρχής, η εκπρόσωπος Χρύσω Περγαντή δεν έφερε ένσταση στην υποβολή του αιτήματος. Ζήτησε, ωστόσο, πέραν της πρόσθετης εγγύησης των 10.000 ευρώ, ο 37χρονος να γνωστοποιήσει στις αστυνομικές αρχές γραπτώς όλα τα στοιχεία της διαμονής του και επικοινωνίας του στη Βρετανία, ενώ εισηγήθηκε όπως, μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, η υπόθεση προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τους γονείς του και τον δικηγόρο του. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε επίσης όπως ο πελάτης του απαντήσει στις κατηγορίες κατά την επόμενη δικάσιμο, στις 17 Σεπτεμβρίου στις 09:00 το πρωί, ώστε να του παραδοθεί το σύνολο του μαρτυρικού υλικού της υπόθεσης.

ΚΥΠΕ