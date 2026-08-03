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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

 03.08.2026 - 14:21
Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

Στην ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος που ακολουθεί, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αναφέρθηκε τη Δευτέρα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για την επίσκεψη του κ. Fitto.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα της ευθύνης», είπε, σημειώνοντας ότι απαιτούνται σωστή προετοιμασία, μεθοδικότητα, συλλογικότητα και φειδώ στις δημόσιες τοποθετήσεις.

«Όσο λιγότερα λέμε τόσο περισσότερο αφήνουμε τη διπλωματία να εργαστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η αξιοποίηση του «παραθύρου ευκαιρίας», η έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου και η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι το Κυπριακό «δεν προσφέρεται ούτε για πολιτικά παιχνίδια ούτε για πατριωτικούς πλειοδοτισμούς», αλλά απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Ερωτηθείσα κατά πόσο είναι αισιόδοξη για τις εξελίξεις, είπε ότι δεν πρόκειται για θέμα αισιοδοξίας, αλλά για θέμα σκληρής δουλειάς και προσεκτικών διπλωματικών κινήσεων.

«Ο στόχος δεν είναι ανέφικτος, εάν και εφόσον γίνουν σωστές και προσεκτικές διπλωματικές κινήσεις. Αυτό πρέπει να επιδιώξει η δική μας πλευρά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ευρωτουρκικά, οι συγκλίσεις και οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

«Το Κυπριακό δεν μπορεί ποτέ να εξετάζεται μονοθεματικά. Συνδέεται με όλες αυτές τις εξελίξεις», είπε.

Αναφερόμενη στη θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, εξέφρασε τη θέση ότι το διάστημα που μεσολαβεί πρέπει να αξιοποιηθεί, σε συνδυασμό με τις επισκέψεις και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, θα πρέπει να προωθηθούν οι εξελίξεις, ώστε να πραγματοποιηθεί πενταμερής συνάντηση με στόχο την πραγματική πρόοδο και τη συνέχιση της διαδικασίας από το σημείο όπου διακόπηκε στο Κραν Μοντανά.

Κληθείσα να σχολιάσει αναφορά Βουλευτή του ΔΗΣΥ ότι η πολιτική ηγεσία έχει το βλέμμα στις διακοπές ή στις προεδρικές εκλογές του 2028, η κ. Δημητρίου είπε ότι είναι δικαίωμα του καθενός να τοποθετείται όπως επιθυμεί.

Ανέφερε ότι όσοι συμμετείχαν στο Εθνικό Συμβούλιο προσήλθαν προετοιμασμένοι και κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθεια για το Κυπριακό.

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες και θέλουμε να αξιοποιηθεί πραγματικά αυτό το χρονικό πλαίσιο, ώστε να επιτύχουμε τον στόχο που όλοι επιθυμούμε: να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος των Βουλευτών, των αρχηγών των κομμάτων και της Προέδρου της Βουλής είναι αδιάκοπος και ότι παραμένουν στη διάθεση τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και των πολιτών.

Ερωτηθείσα για την ονοματολογία γύρω από τον ανασχηματισμό και ειδικότερα για τα ονόματα της Τίνας Παύλου και του Χρήστου Αγγελίδη, η κ. Δημητρίου είπε ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και ότι στην πολιτική όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα.

Ανέφερε ότι το ζήτημα του ανασχηματισμού, το οποίο εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε η Κυβέρνηση να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

«Δεν αρκεί η αλλαγή προσώπων», είπε, προσθέτοντας ότι σημασία έχει όσοι συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα να συμβάλλουν ώστε αυτό να είναι ικανό, οργανωμένο και συντονισμένο και να παράγει αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι δεν είχε συνομιλήσει με κανέναν από τους δύο, διευκρινίζοντας ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με την κ. Παύλου, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ακόμη ότι δεν ζητήθηκε η άποψή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα του ανασχηματισμού.

ΚΥΠΕ

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