Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΨηφιακή διαβούλευση για το Κυπριακό προαναγγέλλει ο Φειδίας - «Να ξέρει ο κόσμος τι συζητείται»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφιακή διαβούλευση για το Κυπριακό προαναγγέλλει ο Φειδίας - «Να ξέρει ο κόσμος τι συζητείται»

 03.08.2026 - 14:31
Ψηφιακή διαβούλευση για το Κυπριακό προαναγγέλλει ο Φειδίας - «Να ξέρει ο κόσμος τι συζητείται»

Με έμφαση στην ενημέρωση του κόσμου για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αλλά και στη διαφάνεια, τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Παναγιώτου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωση που έκανε στο Εθνικό Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ανέφερε ότι η Άμεση Δημοκρατία επεξεργάζεται και το ενδεχόμενο να θέσει κάποια ζητήματα που προέκυψαν από την ενημέρωση αυτή προς ψήφιση από τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής που διαθέτει.

«Εμείς ως Άμεση Δημοκρατία επικεντρωθήκαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, στο ότι πρέπει να βγουν όλα τα πράγματα, οι συγκλίσεις, όλα αυτά στη φόρα, στον κόσμο, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, τι συζητείται, επειδή, μετά από πολύ καιρό, εάν βάλουμε ξανά τον Κυπριακό σε δημοψήφισμα, μπορεί ο κόσμος να πει όχι, ή οτιδήποτε», δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου.

«Πρέπει να βάλουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα προσπαθήσουμε ως Άμεση Δημοκρατία να κάνουμε κι εμείς τον επόμενο καιρό, να ενημερώσουμε τον κόσμο, τι ακριβώς συζητείται, τι είναι η διζωνική δικοινοτικής ομοσπονδία και για κάποια πράγματα, για κάποιες συγκλήσεις, σκεφτόμαστε να βάλουμε κάποια ψηφίσματα στο application μας, για να μας πει ο κόσμος αν τα δέχεται ή όχι», πρόσθεσε.

«Άρα εμείς θέλουμε να επενδύσουμε πολύ στην ενημέρωση και επιμένουμε στη διαφάνεια, να βγουν όλα στη φόρα, στο τι γίνεται, τι συζητείται», κατέληξε.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή διακεκριμένος Κύπριος γιατρός - Δείτε φωτογραφία του
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τις εκταφές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας - «Τους βρήκαμε όπως τους είχαν θάψει»
Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε
Προσοχή: Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για διάρρηξη κτιρίου και κλοπή - Δείτε φωτογραφία του
Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο τον Αύγουστο
Από την Ελβετία με... πανάκριβα ρολόγια - Η παράλειψη Κύπριου που του κόστισε χιλιάδες ευρώ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

 03.08.2026 - 14:21
Επόμενο άρθρο

Η «χρυσή» συμφωνία του Μπεν Άφλεκ με το Netflix

 03.08.2026 - 14:35
ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη

Γύρω στη 1.15μμ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη

  •  03.08.2026 - 13:47
Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

  •  03.08.2026 - 14:21
Ψηφιακή διαβούλευση για το Κυπριακό προαναγγέλλει ο Φειδίας - «Να ξέρει ο κόσμος τι συζητείται»

Ψηφιακή διαβούλευση για το Κυπριακό προαναγγέλλει ο Φειδίας - «Να ξέρει ο κόσμος τι συζητείται»

  •  03.08.2026 - 14:31
Ν. Παπαδόπουλος: Ο ανασχηματισμός αφορά αποκλειστικά τον Πρόεδρο - «Του μεταφέραμε τις εισηγήσεις μας»

Ν. Παπαδόπουλος: Ο ανασχηματισμός αφορά αποκλειστικά τον Πρόεδρο - «Του μεταφέραμε τις εισηγήσεις μας»

  •  03.08.2026 - 14:56
Αναστάτωση σε πάρκιγκ στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισαν και προκάλεσαν ζημιές στο όχημά του - Στο Νοσοκομείο 48χρονος

Αναστάτωση σε πάρκιγκ στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισαν και προκάλεσαν ζημιές στο όχημά του - Στο Νοσοκομείο 48χρονος

  •  03.08.2026 - 14:51
Θάνατος 3χρονου: Άρση των περιοριστικών όρων για τον 37χρονο Βρετανό - Ταξιδεύει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του

Θάνατος 3χρονου: Άρση των περιοριστικών όρων για τον 37χρονο Βρετανό - Ταξιδεύει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του

  •  03.08.2026 - 13:30
Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε

Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε

  •  03.08.2026 - 13:15
Εθνικό Συμβούλιο ή... δοκιμαστικός πάγκος;

Εθνικό Συμβούλιο ή... δοκιμαστικός πάγκος;

  •  03.08.2026 - 14:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα