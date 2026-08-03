Αναστάτωση σε πάρκιγκ στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισαν και προκάλεσαν ζημιές στο όχημά του - Στο Νοσοκομείο 48χρονος

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (02/08) σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Αμαθούντας, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, αριθμός προσώπων του επιτέθηκε.

Από την επίθεση ο 48χρονος υπέστη κάταγμα στη μύτη και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο για περίθαλψη.

Όπως ανέφερε στην Αστυνομία, οι φερόμενοι δράστες δεν περιορίστηκαν μόνο στην επίθεση εναντίον του, αλλά φέρεται να έριξαν και πέτρα στο αυτοκίνητό του, προκαλώντας ζημιές.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη 40χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ