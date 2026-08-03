Εθνικό Συμβούλιο ή... δοκιμαστικός πάγκος;

Τελικά, κάποιος πρέπει να αποφασίσει, τι ακριβώς είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Το ανώτατο συλλογικό όργανο διαβούλευσης για το Κυπριακό, ή ένας χώρος όπου δοκιμάζονται πρόσωπα, συμφωνίες της στιγμής και επικοινωνιακοί αυτοσχεδιασμοί;

Η σημερινή παρουσία του Προέδρου της «Άμεσης Δημοκρατίας» Φειδία Παναγιώτου, μετά την εκπροσώπησή του, από τον Μάικ Σπανό στην προηγούμενη συνεδρία, επιβεβαιώνει ότι ακόμη και η ίδια η επιλογή του επιχειρηματία, είχε ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία αφορούσε μία και μόνο συνεδρία. Τόσο απλά.

Αυτό όμως, δεν απαντά στο ουσιαστικό ερώτημα: με ποια λογική αντιμετωπίζεται η συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο; Ως θεσμική ευθύνη, ή ως ευκαιρία για πειραματισμούς;

Όταν το θέμα της συζήτησης, είναι το Κυπριακό, όταν στο τραπέζι βρίσκονται οι εξελίξεις, μετά τις επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εικόνα που εκπέμπεται, έχει σημασία. Οι θεσμοί, δεν λειτουργούν με τη λογική «σήμερα εγώ, αύριο κάποιος άλλος». Δεν είναι πλατφόρμα δοκιμών, ούτε χώρος για να σταλούν επικοινωνιακά μηνύματα.

Το Εθνικό Συμβούλιο, δεν είναι παιδική χαρά. Ούτε χώρος για να διαπιστώνει κανείς στην πράξη, ποιος χωράει και ποιος όχι. Η σοβαρότητα ενός θεσμού, κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν σε αυτόν. Και αυτή η σοβαρότητα δεν πρέπει να μπαίνει σε παρένθεση, ούτε για μία συνεδρία.

ΕΓ