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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή διακεκριμένος Κύπριος γιατρός - Δείτε φωτογραφία του

 03.08.2026 - 10:50
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή διακεκριμένος Κύπριος γιατρός - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του διακεκριμένου Κύπριου γιατρού Νίκου Μαρουδιά.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Λευκωσίας, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 17:00. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 16:00.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αποχαιρετά τον Νίκο Μαρουδιά με μια εκτενή ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται στην πορεία, το έργο και την προσφορά του, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στην ιατρική και τη σημαντική συμβολή του στον χώρο της ορθοπαιδικής.

Αυτούσια η ανάρτηση

Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος πληροφορήθηκε την εκδημία του Δρος Νίκου Μαρουδιά, διακεκριμένου Ορθοπεδικού και εξέχοντος μέλους της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου.

Με ανακοίνωση της η Κυπριακή Εταιρεία Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, της οποίας ο εκλιπών διετέλεσε Πρόεδρος, αναφέρει ότι «ο Νίκος Μαρουδιάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης κυπριακής Ορθοπαιδικής. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση, την ανάπτυξη και την επιστημονική αναβάθμιση της Κυπριακής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ), υπηρετώντας με συνέπεια, όραμα και αφοσίωση την πρόοδο της ειδικότητας.

Υπήρξε πρωτοπόρος στην προώθηση της εκπαίδευσης των νέων ορθοπαιδικών, στη στήριξη των ειδικευόμενων συναδέλφων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η γνώση, η συνεργασία και η συνεχής επιστημονική εξέλιξη αποτελούσαν βασικές αξίες. Παράλληλα, εργάστηκε ακούραστα για την ενίσχυση της παρουσίας και της αναγνώρισης της κυπριακής Ορθοπαιδικής κοινότητας στον διεθνή χώρο.

Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του στη δημιουργία της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Medfort), μιας πρωτοβουλίας που ενίσχυσε την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και επέτρεψε τη διοργάνωση σημαντικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρακαταθήκη που αφήνει ο Νίκος Μαρουδιάς στην Κυπριακή Εταιρεία Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, στην ιατρική κοινότητα και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές ιατρών είναι ανεκτίμητη. Η απώλειά του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ορθοπαιδική οικογένεια και για την ιατρική κοινότητα της χώρας μας». Τέλος, η ΚΕΧΟΤ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκφράζει και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, τονίζοντας ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο, την προσφορά και τις αξίες που υπηρέτησε με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Αιωνία του η μνήμη.

 

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