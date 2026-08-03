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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μπλόκα» παντού από την Αστυνομία - Βγαίνει στους δρόμους, τι θα ελέγχει

 03.08.2026 - 10:08
«Μπλόκα» παντού από την Αστυνομία - Βγαίνει στους δρόμους, τι θα ελέγχει

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μίας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Με στόχο την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Δύναμη εξήγγειλε χθες εβδομάδα διαφώτισης και αστυνόμευσης με παγκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους ταχύτητας, οι οποίοι άρχισαν από σήμερα Δευτέρα 03/08/2026 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 9/08/2026.

Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών, μία στις 10 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις έχει ως κύρια αιτία την υπερβολική ταχύτητα.

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μίας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Με στόχο την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Δύναμη εξήγγειλε χθες εβδομάδα διαφώτισης και αστυνόμευσης με παγκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους ταχύτητας, οι οποίοι άρχισαν από σήμερα Δευτέρα 03/08/2026 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 9/08/2026.

Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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