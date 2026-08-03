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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΑΚΕΛ: Συνέχιση διαπραγματεύσεων και διαφύλαξη συγκλίσεων η οδός για λύση

 03.08.2026 - 14:42
ΓΓ ΑΚΕΛ: Συνέχιση διαπραγματεύσεων και διαφύλαξη συγκλίσεων η οδός για λύση

Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν και η διαφύλαξη των συγκλίσεων είναι η οδός που θα οδηγήσει στη λύση, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου τη Δευτέρα.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου και την ενημέρωση που έτυχαν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του ΓΓ ΟΗΕ και του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «ως ΑΚΕΛ έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει τις εκτιμήσεις μας αναφορικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψης του ΓΓ στην Κύπρο».

Όπως είπε, το ΑΚΕΛ θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ δημοσιοποίησε «με πολύ ξεκάθαρο τρόπο» την πρόθεσή του για να συγκαλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις, το διαπραγματευτικό κεκτημένο, «με στόχο να επικεντρωθούμε στη συζήτηση των εκκρεμούντων ζητημάτων που έχουν απομείνει από τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά το 2017».

Είναι φανερό, είπε ο κ. Στεφάνου, ότι αυτή την περίοδο θα υπάρξει μια εντατική προσπάθεια από μέρους του ΟΗΕ ώστε να καταστεί τελικά εφικτή η σύγκληση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης, με τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που περιέγραψε ο ΓΓ ΟΗΕ, στις δηλώσεις που έκανε στην Κύπρο.

«Ως ΑΚΕΛ, πάντοτε επιμέναμε ότι η οδός για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο στην προσπάθειά μας να πετύχουμε λύση είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που διακόπηκαν και προπαντός να διαφυλάξουμε τις συγκλίσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε, αυτό πρέπει να υπηρετήσουμε».

Όπως σημείωσε, αν επιδειχθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και πρωτίστως από την Τουρκία, «τότε μπορούμε να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε, όμως, χρειάζεται να δούμε αν και κατά πόσο αυτές οι προϋποθέσεις που ζήτησε ο ΓΓ θα διαμορφωθούν εν όψει της προσπάθειας που θα καταβληθεί για τη σύγκληση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης».

ΚΥΠΕ

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