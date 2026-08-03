Ν. Παπαδόπουλος: Ο ανασχηματισμός αφορά αποκλειστικά τον Πρόεδρο - «Του μεταφέραμε τις εισηγήσεις μας»

Τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα στο Προεδρικό, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η Τουρκία δεν επιδεικνύει καμία θετική διάθεση για επίλυση του Κυπριακού.

«Είχαμε όντως μία ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού και αυτό οφείλουμε να το χαιρετίσουμε», ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Όπως, είπε αυτή «η επίσκεψη συνοδεύτηκε από θετικές αναφορές εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και δημόσια, αναφορές που είχαν να κάνουν τόσο με την ουσία, τη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού, ως επίσης και τη διαδικασία και θεωρούμε ως θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει ανακοινώσει τη σύγκλιση μιας διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης που όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, θέλει να είναι διάσκεψη ουσίας, να είναι επιτυχημένη και να είναι μία διάσκεψη που θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

«Από την άλλη, φυσικά δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε και να επικρίνουμε τις πάρα πολύ αρνητικές τοποθετήσεις από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορές που έκαναν λόγο σε παρωχημένα μοντέλα επίλυσης του Κυπριακού», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Ισχυρίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος αναμεταξύ των δύο πλευρών, επέμενε και επιμένει στην κυριαρχική ισότητα και σε μία ξεχωριστή ισότιμη διεθνή εκπροσώπηση των κατεχομένων και του ψευδοκράτους», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η χώρα που έχουμε απέναντι μας. Αυτή είναι η χώρα που ενώ εμείς συζητούσαμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επέλεξε να προβεί σε περαιτέρω επεκτατικές ενέργειες πάνω από την πράσινη γραμμή», ανέφερε συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για ένα ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρώπη έχει τα μέσα, έχει και την πολιτική διάθεση κατά την άποψή μας, να εμπλακεί με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να δώσει είτε κίνητρα ή αντικίνητρα στην Τουρκία στην προσπάθεια να εγκαταλείψει αδιάλλακτες θέσεις που παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε την επίσκεψη και τον διορισμό του κυρίου Φίτο, καθώς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού θα είναι προς τη θετική κατάληξη», είπε.

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να δράσει η ΕΕ μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι ένα εύκολο εγχείρημα».

«Επαναλαμβάνω, έχουμε απέναντι μας μία χώρα που κάθε άλλο μέχρι στιγμής δείχνει ότι έχει μία θετική διάθεση για την επίλυση του Κυπριακού. Το αντίθετο, με κάθε ευκαιρία δείχνει τις επεκτατικές της και αρνητικές της προδιαθέσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν διαφωνίες του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση για τον ανασχηματισμό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «ο ανασχηματισμός είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκείνος πρέπει να επιλέξει τους συνεργάτες που θέλει να έχει στο κυβερνητικό σχήμα».

«Όντως είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του μεταφέραμε τη δική μας θέση και τις εισηγήσεις μας για τον ανασχηματισμό, αλλά επαναλαμβάνω αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον Πρόεδρο», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

ΚΥΠΕ