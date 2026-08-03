Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός υπαλλήλου σε ψιλικατζίδικο, συνελήφθησαν δυο άτομα

Χτες (2/8) δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν δυο νεαρούς οι οποίοι έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα και ένεκα προσωπικών διαφορών, προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση σωματικής βίας και δυο μεταλλικών ράβδων τον υπάλληλο που εργαζόταν στο κατάστημα, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται.

protothema.gr