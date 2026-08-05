Ανασχηματισμός με μικρό αποτύπωμα - Ενισχυμένο το ΔΗΚΟ - Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ και λεπτές ισορροπίες για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να προχωρήσει σε στοχευμένες αλλαγές, αποφεύγοντας μια ευρεία αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος και περιοριζόμενος σε συγκεκριμένες μετακινήσεις και νέες τοποθετήσεις.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τρία νέα πρόσωπα που εισέρχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και εσωτερικές μετακινήσεις σε επίπεδο υφυπουργείων. Η επιλογή αυτή. δείχνει την πρόθεση του Προέδρου να διατηρήσει τη συνέχεια της κυβερνητικής λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα να στείλει πολιτικά μηνύματα προς τα κόμματα που στηρίζουν την πορεία της διακυβέρνησής του.

Ο ανασχηματισμός δεν αποτέλεσε μια κίνηση ανατροπής, αλλά περισσότερο μια προσπάθεια αναπροσαρμογής ισορροπιών, ενόψει και της επόμενης περιόδου κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί σημαντικές πολιτικές προκλήσεις.

Το ενισχυμένο ΔΗΚΟ και η στρατηγική επιλογή του Προέδρου

Το μεγαλύτερο πολιτικό κέρδος από τις αλλαγές φαίνεται να καταγράφεται για το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ενισχύει την παρουσία του στο κυβερνητικό σχήμα. Το ΔΗΚΟ ήταν το κόμμα που καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη παρέμεινε σταθερά δίπλα στον Πρόεδρο, αποτελώντας ουσιαστικά τη μοναδική κοινοβουλευτική δύναμη, που εξακολουθεί να στηρίζει ανοιχτά την κυβέρνηση.

Η αυξημένη εκπροσώπηση του κόμματος στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν προέκυψε τυχαία. Προηγήθηκαν αρκετές επαφές και διαβουλεύσεις μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της ηγεσίας του ΔΗΚΟ, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί μια νέα ισορροπία στις σχέσεις, των δύο πλευρών. Οι συναντήσεις αυτές, αποτέλεσαν το πεδίο μέσα στο οποίο συζητήθηκαν οι ανάγκες της κυβέρνησης, αλλά και οι πολιτικές προσδοκίες του κόμματος.

Μετά τον ανασχηματισμό, το ΔΗΚΟ διατηρεί τα χαρτοφυλάκια της Υγείας και της Ενέργειας, με τους Νεόφυτο Χαραλαμπίδη και Μιχάλη Δαμιανό αντίστοιχα, ενώ αναλαμβάνει επιπλέον τα Υπουργεία Γεωργίας και Μεταφορών μέσω του Χρίστου Σενέκη και της Ευανθίας Τσολάκη.

Παράλληλα, η τοποθέτηση του Παναγιώτη Παλατέ ως Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, ενισχύει ακόμη περισσότερο την πολιτική σύνδεση μεταξύ Προεδρικού και ΔΗΚΟ.

Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η διατήρηση αυτής της σχέσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον, όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει κομματική πλειοψηφία στη Βουλή, η στήριξη του ΔΗΚΟ αποτελεί σημαντικό παράγοντα, πολιτικής σταθερότητας. Η επιλογή, να ενισχυθεί η παρουσία του κόμματος στο κυβερνητικό σχήμα, ερμηνεύεται ως κίνηση διατήρησης μιας συνεργασίας, που ο Πρόεδρος θεωρεί κρίσιμη,για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησής του.

Η επιλογή Τίνας Παύλου

Μια από τις αποφάσεις που προκάλεσε ιδιαίτερη πολιτική συζήτηση, ήταν ο διορισμός της Τίνας Παύλου στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η επιλογή αυτή, έγινε παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί, από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις στελεχών του ΔΗΣΥ, μεταξύ αυτών και του Γιάννη Καρούσου, σύμφωνα με τις οποίες μια επιλογή προσώπων που προέρχονται από τον χώρο του κόμματος θα μπορούσε να εκληφθεί ως κίνηση που οδηγεί σε ευθεία αντιπαράθεση με την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ωστόσο, επέλεξε να προχωρήσει στον διορισμό της κ. Παύλου, η οποία είχε κατέλθει ως αριστίνδην υποψήφια με τον ΔΗΣΥ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Την ίδια στιγμή, δεν προχώρησε η τοποθέτηση του Χρίστου Αγγελίδη στο Υφυπουργείο Τουρισμού, επιλογή που είχε συζητηθεί έντονα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο κ. Αγγελίδης δεν αποδέχθηκε τελικά την πρόταση, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη θέση του, ο Κώστας Κουμής.

Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ

Ξεχωριστή παράμετρο στον απόηχο του ανασχηματισμού, αποτελεί η αντίδραση στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ. Το κόμμα χάνει την παρουσία του σε επίπεδο υπουργείου, καθώς το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Γεωργίας, το οποίο κατείχε η Μαρία Παναγιώτου, περνά πλέον στο ΔΗΚΟ.

Η κ. Παναγιώτου είχε αποδεχθεί τον διορισμό της στη Δημόσια Εκπαίδευση, εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για αλλαγή στο συγκεκριμένο υπουργείο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ.

Η ενόχληση, αφορά κυρίως το γεγονός ότι αντί της διατήρησης ενός υπουργικού χαρτοφυλακίου, η κυβέρνηση προχώρησε στον διορισμό του Ηλία Μυριάνθους στη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη εξέλιξη, εκλαμβάνεται ως υποβάθμιση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος, στην κυβέρνηση.

Η δυσαρέσκεια της ηγεσίας, αναμένεται να αποτυπωθεί και σε ανακοίνωση, ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα οδηγήσει σε νέα ανοιχτή σύγκρουση, με το Προεδρικό.

Δίαυλος επικοινωνίας παρά τη δυσαρέσκεια

Παρά την ενόχληση που υπάρχει, οι σχέσεις μεταξύ Προεδρικού και ΕΔΕΚ παραμένουν σε λειτουργικό επίπεδο. Το γεγονός ότι το κόμμα βρίσκεται σε προεκλογική εσωκομματική διαδικασία, με τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου να έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου, λειτουργεί ως ένας επιπλέον παράγοντας συγκράτησης των αντιδράσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε το απόγευμα της Τρίτης με ηγετικό στέλεχος της ΕΔΕΚ, προκειμένου να ενημερώσει για τον διορισμό του Ηλία Μυριάνθους.

Η κίνηση αυτή. καταδεικνύει ότι, παρά τις διαφορετικές προσδοκίες και τις επιμέρους διαφωνίες, το Προεδρικό επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που συνδέονται με τη διακυβέρνηση.

Ο ανασχηματισμός, μπορεί να ήταν περιορισμένος αριθμητικά, αλλά και ο τελευταίος μεχρι τις προεδρικές του 2028, όμως το πολιτικό του μήνυμα είναι σαφές: ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιλέγει τη σταθερότητα των υφιστάμενων συμμαχιών, ενισχύει τον βασικό κοινοβουλευτικό του σύμμαχο και επιχειρεί να διαχειριστεί με προσοχή τις ισορροπίες, τόσο με το ΔΗΚΟ, όσο και με τα υπόλοιπα κόμματα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση.