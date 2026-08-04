Στην αγορά εργασίας με στήριξη οι νέοι με αναπηρίες - Το σχέδιο που ανακοίνωσε ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι “υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που δεν κρίνονται μόνο από το ύψος των κονδυλίων ή από τον αριθμό των δράσεων που περιλαμβάνουν. Αποφάσεις που κρίνονται από τον βαθμό που αλλάζουν τη ζωή των συνανθρώπων μας”.

“Στην ουσία”, συνέχισε, “σήμερα παρουσιάζουμε μια νέα, διαφορετική προσέγγιση για το πώς πραγματικά η Πολιτεία ως οφείλει στέκεται δίπλα στους νέους με αναπηρία που αποφοιτούν από το σχολείο και θα μεταβούν στην ενήλικη ζωή. Μια νέα προσέγγιση που αποδεικνύει στην πράξη ότι ως Κυβέρνηση στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και την οικογένεια των νέων με αναπηρία, που δικαιολογημένα αγωνιούν για το μέλλον τους”, τόνισε.

“Με την ανάληψη της διακυβέρνησης, παραλάβαμε ένα σύστημα με αρκετές Δομές και Υπηρεσίες ένταξης των αποφοίτων μας από την ειδική εκπαίδευση, με ένα κρίσιμο όμως κενό που δικαιολογημένα δημιουργούσε αβεβαιότητα”, ανέφερε. “H διασύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της φροντίδας ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός αποφοίτων μας με αναπηρίες, μετά την αποφοίτησή τους από την ειδική εκπαίδευση, δεν εντάσσονταν ούτε σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε σε εργασία ούτε σε Κέντρα Ημέρας”, εξήγησε. “Ως εκ τούτου”, επεσήμανε, “ένας σημαντικός αριθμός παιδιών μας παρέμεναν εκτός ενεργού κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά και τις οικογένειές τους”.

“Αυτό το σοβαρό κενό μάς το μετέφεραν πρώτοι αυτοί που το βίωναν: τα παιδιά μας με αναπηρίες και οι γονείς τους”, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως “για άμεση μερική αντιμετώπιση αυτού του κενού, αποφασίσαμε πέρσι, την παράταση της φοίτησης σε ειδικό σχολείο μέχρι την ηλικία των 22 χρόνων, αντί μέχρι 21 που ίσχυε τότε”.

“Την ίδια στιγμή, ξεκινήσαμε την προεργασία για εξεύρεση μόνιμης λύσης ως έχουμε υποχρέωση. Εργαστήκαμε μεθοδικά και συντονισμένα και παρουσιάζουμε σήμερα μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη πολιτική που περιλαμβάνει επιλογές για κάθε απόφοιτο του ειδικού σχολείου”, συμπλήρωσε.

“Για όσους θα επιλέξουν συνέχιση στη μάθηση, από τον Σεπτέμβριο φέτος, θα προσφέρουμε νέο πρόγραμμα Συμπερίληψης και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, σε όλες τις πόλεις”, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι θα δίνεται δίπλωμα σε αυτά τα παιδιά.

“Για όσους θα επιλέξουν την ένταξη στην παραγωγική απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας, από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν νέα Προγράμματα Απασχόλησης με Στήριξη και νέα προγράμματα προετοιμασίας για ένταξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις”, σημείωσε, προσθέτοντας πως “για όσους θα επιλέξουν τη δημιουργική απασχόληση και φροντίδα, αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τα προγράμματα και τις δράσεις που παρέχουν τα Κέντρα Ημέρας”.

“Για πρώτη φορά προσφέρουμε ένα ενιαίο σύστημα επιλογών για τα παιδιά μας – έχουν δικαίωμα όπως όλα τα παιδιά να επιλέγουν - που αποφοιτούν από το σχολείο. Ένα σύστημα που δεν αποφασίζει για αυτούς αλλά τους δίδει τη δυνατότητα να επιλέγουν”, τόνισε.

Όπως εξήγησε, το νέο Πλαίσιο στηρίζεται σε τρεις συγκεκριμένες επιλογές. Η πρώτη αφορά τη μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών με αναπηρίες, μετά τα 22 έτη. “Για πρώτη φορά δημιουργείται μια οργανωμένη διαδρομή που επιτρέπει σε αποφοίτους της ειδικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δεξιότητες και να προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας”, επεσήμανε.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την παραγωγική απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας. “Δεν θέλουμε αυτά τα παιδιά να βρίσκονται στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Θέλουμε να εργάζονται, να δημιουργούν, να προσφέρουν, να αναγνωρίζονται για τις πολλές ικανότητές τους και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ανοικτή αγορά εργασίας”, υπογράμμισε.

Η τρίτη επιλογή αφορά τη δημιουργική απασχόληση και τη φροντίδα, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εξηγώντας ότι αυτή απευθύνεται στα παιδιά που χρειάζονται διαφορετικές μορφές υποστήριξης και στα οποία προσφέρεται ίδιο δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική συμμετοχή και πρώτιστα στην αξιοπρέπεια.

“Καμία από τις τρεις προαναφερθείσες επιλογές δεν είναι ανώτερη από τις άλλες. Είναι ισότιμες. Η σωστή επιλογή για το κάθε παιδί είναι εκείνη που ανταποκρίνεται, εξατομικευμένα, σε κάθε παιδί ξεχωριστά”, επεσήμανε. “Αυτό ακριβώς υπηρετεί και η νέα πολιτική μας. Στην εξατομίκευση ανάλογα με τι επιλέγει κάθε παιδί”, πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι “με τη νέα πολιτική, το Κράτος λειτουργεί ως ένα σύνολο. Δεν υπάρχουν παράλληλες πολιτικές”. “Πέντε Υπουργεία μαζί με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, που συντόνισαν την όλη προσπάθεια, συνεργάστηκαν συστηματικά, με κοινό στόχο και κοινό σχεδιασμό’, υπέδειξε, τονίζοντας ότι “αυτό το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας διάθεσης για μόνιμες και ολιστικές επιλογές είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση επιτυχίας στην υλοποίηση του νέου Πλαισίου Πολιτικής”.

Ευχαριστώντας όλους όσοι εργάστηκαν για την ετοιμασία του Πλαισίου Πολιτικής και όλους όσοι θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των νέων δράσεων, και απευθυνόμενος προς τους νέους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι “ως διακυβέρνηση στέλνουμε στην πράξη ένα ξεκάθαρο μήνυμα”.

“Σας βλέπουμε, σας ακούμε, σας υπολογίζουμε, σας εκτιμούμε και είμαστε εδώ να πράξουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να συμμετέχετε ενεργά στην οικονομική, στην εκπαιδευτική, στην κοινωνική ζωή του τόπου, σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας”, υπογράμμισε.

“Πιστεύουμε στις δυνατότητές σας. Όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν τις δυνατότητες αυτές θα εκπλαγούν από τα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι έχετε δικαίωμα να σχεδιάζετε τη ζωή σας όπως κάθε άλλο παιδί σε αυτό τον τόπο”, πρόσθεσε.

“Και αυτό είναι το πραγματικό νόημα της συμπερίληψης. Η κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν κανείς, μα κανείς, δεν μένει πίσω. Όταν όλοι έχουν επιλογές και έχουν τις ίδιες ευκαιρίες”, επεσήμανε.

“Καμία πολιτική δεν ολοκληρώνεται την ημέρα που ανακοινώνεται. Στην πραγματικότητα, τη μέρα που ανακοινώνεται αρχίζει μια άλλη μεγάλη πρόκληση”, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

“Η επιτυχία της νέας Πολιτικής και Σχεδίου Δράσης θα μετρηθεί στην αξία που θα προσθέσει σε κάθε ανθρώπινη ζωή. Στον νέο που θα αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες, στη νέα που θα βρει την πρώτη της εργασία, στους νέους που θα συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό περιβάλλον δραστηριοτήτων και στην οικογένεια που θα αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον του παιδιού της, στον εργοδότη που θα ανακαλύψει έναν εξαιρετικό συνεργάτη και στην κοινωνία μας που θα γίνει στην πράξη πιο συμπεριληπτική και πιο ανθρώπινη”, τόνισε.

“Ο στόχος μας σήμερα είναι ξεκάθαρος: Θέλουμε τους νέους μας με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, μέσα από ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, με πλήρη σεβασμό στην επιλογή, στην υγεία και στην αξιοπρέπειά τους”, επεσήμανε. “Αυτός δεν είναι απλώς ένας πολιτικός στόχος. Είναι μια ηθική υποχρέωση που έχουμε ως πολιτεία”, υπέδειξε.

“Σήμερα, λοιπόν, δεν κλείνουμε έναν κύκλο, αλλά ανοίγουμε έναν νέο δρόμο, συνεργασίας, εμπιστοσύνης, ίσων ευκαιριών και επιλογών. Έναν δρόμο όπου κάθε παιδί θα μπορεί να προχωρεί με αξιοπρέπεια, με ελπίδα και με πραγματικές επιλογές”, ανέφερε, υποσχόμενος ότι “αυτόν τον δρόμο θα τον διανύσουμε μαζί”.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η οικονομική στήριξη που θα λάβουν τα Κέντρα Ημέρας από το κράτος θα εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, προσθέτοντας ότι το κράτος θα ενισχύσει τα κέντρα ημέρας που κάνουν “επιπλέον προσπάθεια” στις υπηρεσίες που παρέχουν.

“Όπως έχουμε στα Λύκεια την Εβδομάδα Εργασίας, θα έχουμε Εβδομάδα Εργασίας και στα Ειδικά Σχολεία, για να προετοιμάσουμε τα παιδιά να μπουν σιγά-σιγά στην αγορά εργασίας”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση θα δίνει φορολογικά και άλλα κίνητρα για την απασχόληση των νέων.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΑΓΚ)