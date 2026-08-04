ΠτΔ: «Κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές» – Το νέο πλαίσιο πολιτικής

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα που συνδέει την εκπαίδευση με την κατάρτιση, την απασχόληση και τη φροντίδα, ώστε κανένα άτομο με αναπηρία να μην μένει χωρίς ουσιαστικές επιλογές μετά την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης.

Το νέο πλαίσιο στηρίζεται σε τρεις ισότιμους πυλώνες: τη μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την ένταξη στην ανοικτή αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων στήριξης και τη δημιουργική απασχόληση και φροντίδα για όσους χρειάζονται διαφορετικές μορφές υποστήριξης.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει νέο πρόγραμμα Συμπερίληψης και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στα ΜΙΕΕΚ σε όλες τις πόλεις, ενώ θα εφαρμοστούν και νέα προγράμματα απασχόλησης με στήριξη, καθώς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα Κέντρα Ημέρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η πολιτική αυτή σχεδιάστηκε έπειτα από διάλογο με οικογένειες και οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, σημειώνοντας πως στόχος είναι κάθε νέος και νέα με αναπηρία να έχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική συμμετοχή.

«Σας βλέπουμε, σας ακούμε, σας υπολογίζουμε, σας εκτιμούμε», ανέφερε απευθυνόμενος στα άτομα με αναπηρίες, προσθέτοντας ότι «κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει χωρίς πραγματικές επιλογές μετά την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης».