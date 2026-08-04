Νέα παρέμβαση Αβέρωφ για το Κυπριακό: «Τό ’πιασες το υπονοούμενο πρόεδρε, αλλά κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις»

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στο Κυπριακό και στα ζητήματα που αφορούν τα οδοφράγματα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι όλα τα θέματα προσωπικά», αλλά αφορούν την πορεία του εθνικού θέματος.

«Τό 'πιασες το υπονοούμενο πρόεδρε, αλλά κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα δοθεί «άδεια επ’ αόριστον» στο Κυπριακό.

Ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεπεράσει το εμπόδιο ενός οδοφράγματος για να ανοίξει ο δρόμος προς τη λύση, θα έχει τη στήριξή του.

«Αν πας για τη λύση θα είμαι δίπλα σου. Αν όχι θα λογαριαστείς με την Ιστορία», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, έθεσε ερώτημα για τις δεσμεύσεις σχετικά με το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων, σημειώνοντας ότι από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει κανένα.

«Εάν για 1,5 χρόνο δεν καταλήξατε με τους Τ/κ να ανοίξετε έστω και ένα, πόσες ακόμη δεκαετίες θα χρειαστούν για να πάνε οι πρόσφυγες πίσω στις περιουσίες τους και να λυθεί το Κυπριακό;», διερωτήθηκε.