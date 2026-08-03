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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ για Κυπριακό: «Κάθε περίπτωση έχει τη δική της δυναμική» – Η απάντηση για την απουσία αναφοράς στην Τουρκία

 03.08.2026 - 21:29
ΟΗΕ για Κυπριακό: «Κάθε περίπτωση έχει τη δική της δυναμική» – Η απάντηση για την απουσία αναφοράς στην Τουρκία

Στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΗΕ κατά τη δεκαετία του 1970 παρέπεμψε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, απαντώντας σε ερώτηση του Ισραηλινού δημοσιογράφου Μάικ Γουάγκενχαιμ από το Ι24 NEWS για τις διαφορετικές διατυπώσεις που χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες αναφορικά με τη Συρία και την Κύπρο.

Ο δημοσιογράφος συνέκρινε δύο αναρτήσεις του Γενικού Γραμματέα, επισημαίνοντας ότι για τη Συρία είχε αναφέρει πως «η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές» και ότι «οι παραβιάσεις από το Ισραήλ της Συμφωνίας Αποδέσμευσης των Δυνάμεων του 1974 είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν».

Αντίθετα, όπως παρατήρησε o Γουάγκενχαιμ, κατά την άφιξή του στην Κύπρο ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι επιθυμεί να εκφράσει τη δέσμευσή του να στηρίξει «τις κυπριακές κοινότητες στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού», προσθέτοντας ότι «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη» και ότι «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν».

Ο δημοσιογράφος του Ι24 Νews διερωτήθηκε γιατί στην περίπτωση της Κύπρου που μέρος της είναι υπό τουρκική κατοχή από το 1974 δεν γίνεται αναφορά στην Τουρκία, ρωτώντας τον εκπρόσωπο εάν «η Τουρκία είναι εκτός ορίων».

«Θα χρειαζόμουν ώρες, πιθανώς και ημέρες, για να εξηγήσω πλήρως τις διαφορές μεταξύ της κατάστασης στην Κύπρο και της κατάστασης στα Υψίπεδα του Γκολάν», απάντησε ο Φαρχάν Χακ.

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος του ΟΗΕ παρέπεμψε τον δημοσιογράφο «στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας» και στις σχετικές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη τη δεκαετία του 1970 για καθεμία από τις δύο κρίσεις.

«Κάθε περίπτωση έχει τη δική της δυναμική και οι θέσεις που διατύπωσε ο Γενικός Γραμματέας είναι συνεπείς με τις πολιτικές που ακολουθεί ο ΟΗΕ, ουσιαστικά, τα τελευταία 50 χρόνια σε καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις», ανέφερε.

Απαντώντας ειδικότερα στην ερώτηση για την απουσία αναφοράς στην Τουρκία, ο κ. Χακ υποστήριξε ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει αναφερθεί πολλές φορές σε όλα τα διαφορετικά μέρη που εμπλέκονται στην Κύπρο».

«Το πράττει όταν είναι χρήσιμο να γίνονται τέτοιες αναφορές», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας επισκεπτόταν την Κύπρο σε μια προσπάθεια «να προωθήσει τις προσπάθειες τόσο με την ελληνοκυπριακή, όσο και με την τουρκοκυπριακή κοινότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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