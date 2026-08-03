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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Χειροπέδες σε 26χρονο για τη φωτιά στον Κόρνο

 03.08.2026 - 18:51
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Χειροπέδες σε 26χρονο για τη φωτιά στον Κόρνο

Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με απόπειρα εμπρησμού σε δάσος που διαπράχθηκε στη Λάρνακα στις 02/08/2026.

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Συγκεκριμένα, χθες, γύρω στις 19:00, πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή Κόρνου, παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται από την περιοχή. Την ίδια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση, την οποία κατάφεραν να κατασβήσουν, πριν αυτή επεκταθεί.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 26χρονου για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας εμπρησμού σε δάσος και άλλα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο 26χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις

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