Λάρνακα: Σύλληψη 22χρονου για επίθεση κατά αστυνομικού – Συνεχίζονται οι έρευνες

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη
Γύρω στη 1.15μμ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ο 22χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.
Την υπόθεση διερευνούν το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και η Τροχαία Λάρνακας, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις