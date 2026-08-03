Λάρνακα: Σύλληψη 22χρονου για επίθεση κατά αστυνομικού – Συνεχίζονται οι έρευνες

Ο 22χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.

Την υπόθεση διερευνούν το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και η Τροχαία Λάρνακας, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.