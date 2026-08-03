Δραματικές ώρες στη Δυτική Αττική: Εκκενώνεται η Ψάθα, οι φλόγες δίπλα στα σπίτια - Ήχησε 112 για απομάκρυνση

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη
Γύρω στη 1.15μμ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Λίγο πριν από τις 17:00, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για άμεση απομάκρυνση προς τα Μέγαρα, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα την περιοχή.
Νωρίτερα, είχαν σταλεί αντίστοιχα μηνύματα εκκένωσης για τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι.
Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα. Το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στα μέτωπα του Κανδηλίου Μεγάρων και της Ψάθας, όπου οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αναχαίτιση της πορείας της φωτιάς.
Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου.
Από αέρος επιχειρούν 16 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονισμού των εναέριων μέσων.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», καθώς και μηχανήματα από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Σημαντική καταστροφή στις δασικές εκτάσεις καταγράφει η απότμηση της ομάδας FireHUB για τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Κιθαιρώνα και τον Άγιο Νικόλαο, με τη συνολική καμένη έκταση να υπολογίζεται σε περίπου 126.310 στρέμματα έως τις 2 Αυγούστου 2026.
Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και προηγμένων εργαλείων γεωχωρικής ανάλυσης, επιτρέποντας την ακριβή χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών, την αποτύπωση της έκτασης της καταστροφής, αλλά και την αξιολόγηση της έντασης της καύσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της FireHUB, η πλειονότητα των εκτάσεων που επλήγησαν αφορά δάση και ημιφυσικές περιοχές, γεγονός που αναδεικνύει το μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
Κατανομή ανά κατηγορία κάλυψης γης (CORINE Level 1):
• 83,64% Δάση και ημιφυσικές περιοχές
• 15,05% Γεωργικές περιοχές
• 1,31% Τεχνητές επιφάνειες
Αποτίμηση έντασης καύσης (Burn Severity):
Χαμηλή ένταση: 38,15%
Μέτρια ένταση: 37,53%
Υψηλή ένταση: 22,32%
Πολύ υψηλή ένταση: 2,00%
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου στην περιοχή της Δίβρης (Λαμπεία) Ηλείας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση κοντά στον πρώην σκουπιδότοπο του χωριού.
Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από την είσοδο του οικισμού, σε πλαγιά όπου υπάρχει κυρίως χαμηλή βλάστηση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της.
Στο σημείο έσπευσαν αρχικά δυνάμεις από το τοπικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκαν από υπηρεσίες της Ηλείας. Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:00. Για την κατάσβεση επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων.
Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού και να ενισχύσουν την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε ότι 4 τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ και συγκεκριμένα η Alpha bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνουν τις παρακάτω:
Θα προβούν στην έναντι αυτών των 4 τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών, και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος τους στο Γύθειο στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.
Εθελοντές και κάτοικοι συνεχίζουν να διασώζουν ζώα από τα πύρινα μέτωπα. Ένα από τα τυχερά τετράποδα ήταν ο Μπρούνο. Τον διέσωσε ο Μάρκος που τα τελευταία 35 χρόνια ζει στο Πόρτο Γερμενό. «Αυτό είναι το αγοράκι μου, το βλέπετε;» λέει ο κ. Μάρκος αγκαλιάζοντας τον Μπρούνο και χαμογελώντας. Όπως υποστηρίζει, ο αριθμός των καμένων σπιτιών θα ανέβει σημαντικά.
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