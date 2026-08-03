Δραματικές ώρες στη Δυτική Αττική: Εκκενώνεται η Ψάθα, οι φλόγες δίπλα στα σπίτια - Ήχησε 112 για απομάκρυνση

Δραματικές ώρες εκτυλίσσονται στην Ψάθα, όπου το πύρινο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική έφτασε στον οικισμό, με τις φλόγες να απειλούν κατοικίες.

Λίγο πριν από τις 17:00, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για άμεση απομάκρυνση προς τα Μέγαρα, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα την περιοχή.

Νωρίτερα, είχαν σταλεί αντίστοιχα μηνύματα εκκένωσης για τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα. Το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στα μέτωπα του Κανδηλίου Μεγάρων και της Ψάθας, όπου οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αναχαίτιση της πορείας της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου.

Από αέρος επιχειρούν 16 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονισμού των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», καθώς και μηχανήματα από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

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