«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Εφραίμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στο Παλαιομέτοχο

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στην κοινότητα, με τον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας να ανακοινώνει την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στις 4:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 4:00 μ.μ.

Το Ιερατείο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.