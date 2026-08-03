«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Εφραίμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στο Παλαιομέτοχο

ΠτΔ στο Εθνικό: Ξεκίνησε η προεργασία για νέα διευρυμένη διάσκεψη
Γύρω στη 1.15μμ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στην κοινότητα, με τον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας να ανακοινώνει την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στις 4:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 4:00 μ.μ.
Το Ιερατείο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.
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