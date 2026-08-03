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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Εφραίμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στο Παλαιομέτοχο

 03.08.2026 - 17:49
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Εφραίμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στο Παλαιομέτοχο

Θλίψη σκόρπισε στο Παλαιομέτοχο η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Εφραίμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στην κοινότητα, με τον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας να ανακοινώνει την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στις 4:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιομέτοχο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 4:00 μ.μ.

Το Ιερατείο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

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