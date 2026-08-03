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ΔΙΕΘΝΗ

Δείτε βίντεο: Στιγμές πανικού για επιβάτες υδροπλάνου που συνετρίβη σε προβλήτα στις Μπαχάμες

 03.08.2026 - 19:11
Δείτε βίντεο: Στιγμές πανικού για επιβάτες υδροπλάνου που συνετρίβη σε προβλήτα στις Μπαχάμες

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που μικρό υδροπλάνο πέφτει και προσκρούει σε προβλήτα στις Μπαχάμες.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο στο εσωτερικό του αεροσκάφους, φαίνεται το αεροπλάνο να χάνει ύψος και τελικά να προσκρούει σε προβλήτα. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άνθρωποι, 8 επιβάτης και 2 μέλη πληρώματος.

Μετά την πρόσκρουση, όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από το μικρό υδροπλάνο, καθώς αμέσως έσπευσαν κοντά διασώστες, αλλά και ιδιώτες με σκάφη για να βοηθήσουν.

Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες το αεροσκάφος ήταν σε κατάσταση απογείωσης όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία, έχασε ύψος, προσέκρουσε σε προβλήτα κοντά σε κατοικημένη περιοχή και μετά από ώρες βυθίστηκε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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