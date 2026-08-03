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ΔΙΕΘΝΗ

Εξηντάχρονος Ουαλός κρατούσε τρία χρόνια σε καταψύκτη τη σορό της μητέρας του για να παίρνει τη σύνταξή της

 03.08.2026 - 18:03
Εξηντάχρονος Ουαλός κρατούσε τρία χρόνια σε καταψύκτη τη σορό της μητέρας του για να παίρνει τη σύνταξή της

Σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών καταδικάστηκε ένας 60χρονος στην Ουαλία που κρατούσε τη σορό τη μητέρα του σε καταψύκτη για τρία χρόνια προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της και κοινωνικά επιδομήτα, συνολικού ύψους 91.000 ευρώ (78.000 σε αγγλικές λίρες).

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Κρίστοφερ Φίλιπς καταδικάστηκε από δικαστήριο του Κάρντιφ, αφού είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή του τόσο για την παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής της μητέρας του όσο και για δύο περιπτώσεις απάτης σε βάρος του βρετανικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 89χρονη Σίλβια Φίλιπς πέθανε στις 8 Μαρτίου 2023, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο γιος της την κρατούσε στην αγκαλιά του όταν άφησε την τελευταία της πνοή και της υποσχέθηκε ότι θα τη «φροντίζει». Δύο ημέρες αργότερα αγόρασε έναν μεγάλο καταψύκτη, τον οποίο τοποθέτησε στο σαλόνι του σπιτιού τους στο Πορθκόουλ της νότιας Ουαλίας, βάζοντας μέσα τη σορό της.

Η σορός ήταν σκεπασμένη με ένα ύφασμα λεοπάρ και ένα γενέθλιο καρτελάκι που έγραφε «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα», με την Τίνα να είναι ο σκύλος της οικογένειας.

Εισέπραξε περισσότερες από 91.000 ευρώ σε επιδόματα

Για όσο διάστημα απέκρυπτε τον θάνατο της μητέρας του, ο Φίλιπς δεν ενημέρωσε ούτε το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων ούτε το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, συνέχισαν να καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της η κρατική σύνταξη, το επίδομα συνταξιοδοτικής ενίσχυσης, το επίδομα φροντίδας, οι έκτακτες ενισχύσεις για το κόστος ζωής, το επίδομα θέρμανσης και το στεγαστικό επίδομα.

Συνολικά εισέπραξε παράνομα 78.190,92 λίρες, χρήματα στα οποία είχε πρόσβαση μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της μητέρας του.

Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος παραπλανούσε συστηματικά τις υγειονομικές αρχές, συνεχίζοντας ακόμη και να παραλαμβάνει τις συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές αγωγές της μητέρας του. Όταν οι γιατροί ζητούσαν να τη δουν, εκείνος ισχυριζόταν ότι δεν επιθυμούσε να προσέλθει σε εξετάσεις ή ιατρικά ραντεβού.


«Δεν ήθελα να την αποχωριστώ»

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο 60χρονος βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου πένθους μετά τον θάνατο της μητέρας του, με την οποία διατηρούσε εξαιρετικά στενή σχέση. Η Σίλβια Φίλιπς τον είχε υιοθετήσει όταν ήταν μόλις δύο ετών και οι δυο τους έζησαν μαζί για περίπου πέντε δεκαετίες. Από το 2008 εκείνος είχε αναλάβει πλήρως τη φροντίδα της.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο κατηγορούμενος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήθελε να την αφήσει να φύγει», ενώ αποκάλυψε πως συνέχιζε να κάθεται δίπλα στη σορό της, να της κρατά το χέρι και να της μιλά σαν να ήταν ακόμη ζωντανή, συζητώντας μαζί της για τηλεοπτικές εκπομπές, ιπποδρομίες και την αγαπημένη τους σειρά.

Η υπεράσπιση έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερα ευάλωτο άνθρωπο, με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας την περίοδο μετά τον θάνατο της μητέρας του.


Η αποκάλυψη μετά από ανησυχία του οικογενειακού γιατρού

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο οικογενειακός γιατρός της ηλικιωμένης εξέφρασε ανησυχία για την εξαφάνισή της. Αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι και ο Φίλιπς τους είπε αρχικά ότι η μητέρα του βρισκόταν στο Λονδίνο, φιλοξενούμενη από συγγενείς.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δώσει κανένα στοιχείο για τους συγγενείς ή τη διεύθυνσή τους. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της μέσα στον καταψύκτη του σαλονιού και συνέλαβαν τον 60χρονο, ο οποίος στη συνέχεια αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών.

Η δικαστής σημείωσε ότι, παρότι η ηλικιωμένη στερήθηκε μια αξιοπρεπή ταφή επί σχεδόν τρία χρόνια, δεν υπήρξαν ενδείξεις κακομεταχείρισης της σορού μετά τον θάνατό της. Τόνισε, ωστόσο, ότι η μακροχρόνια απόκρυψη του θανάτου και το σημαντικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος επιβάρυναν καθοριστικά τη θέση του.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου της Σίλβια Φίλιπς αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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