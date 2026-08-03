Ιστορική ανατροπή στον Αμαζόνιο: Ανακαλύφθηκαν χωμάτινες κατασκευές αρχαίας φυλής που ζούσε εκεί πριν φτάσει ο Κολόμβος

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, αποκαλύπτει κύκλους, τετράγωνα και άλλα γεωμετρικά σχήματα, ορισμένα από τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δρόμους, κρυμμένα κάτω από την πυκνή βλάστηση του δάσους. Συνολικά εντοπίστηκαν σχεδόν 400 άγνωστα χωμάτινα έργα.

Πολλά από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων γεωγλυφικών (geoglyphs) και χρονολογούνται από το 600 π.Χ. έως το 850 μ.Χ. Τα ευρήματα ενισχύουν τα στοιχεία που ανατρέπουν την παλαιότερη αντίληψη ότι ο Αμαζόνιος ήταν μια σχεδόν παρθένα και ακατοίκητη περιοχή πριν από την άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου και των Ευρωπαίων τον 15ο αιώνα.

Για να «δουν» κάτω από το πυκνό φυτικό κάλυμμα, κοντά στα σύνορα Βολιβίας, Βραζιλίας και Περού, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία σάρωσης με λέιζερ LiDAR (Light Detection and Ranging), η οποία επιτρέπει την τρισδιάστατη αποτύπωση του εδάφους ακόμη και κάτω από πυκνή βλάστηση και χρησιμοποιείται ευρέως από αρχαιολόγους σε ολόκληρο τον κόσμο για τον εντοπισμό μνημείων που είναι αόρατα με γυμνό μάτι.





Οι γεωμετρικές κατασκευές αποτελούνται από αναχώματα, τεχνητούς λόφους και τάφρους και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς το μέγεθος. Οι περισσότερες καλύπτουν περίπου 28 στρέμματα, ενώ πολλές διαθέτουν τάφρους πλάτους περίπου εννέα μέτρων και βάθους έως 4,5 μέτρων. Η μεγαλύτερη κατασκευή εκτείνεται σε περισσότερα από 485 στρέμματα.



«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και φιλόδοξη μελέτη, βασισμένη στην πιο εκτεταμένη μέχρι σήμερα χαρτογράφηση της περιοχής με LiDAR, η οποία αποκαλύπτει την εντυπωσιακή κλίμακα της ανθρώπινης διαμόρφωσης του τοπίου στον νοτιοδυτικό Αμαζόνιο πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων», δήλωσε ο αρχαιολόγος Χοσέ Ιριάρτε από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα. Όπως πρόσθεσε, απαιτούνται περαιτέρω ανασκαφές ώστε να διευκρινιστεί η χρήση των γεωγλυφικών, τα οποία εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό αν συνδέονταν με οικισμούς, τελετουργίες ή άλλες δραστηριότητες.





Κατασκευές για πολλαπλές λειτουργίες από τον πολιτισμό των «Aquiry»

Αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, προφορικές παραδόσεις του αυτόχθονος λαού Απουρινά, που κατοικεί στο κέντρο της περιοχής όπου εντοπίστηκαν οι κατασκευές, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι χώροι αυτοί εξυπηρετούσαν πολλαπλές λειτουργίες.



«Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι χρησιμοποιούνταν για γιορτές, πολιτικές συγκεντρώσεις, τελετές, χορό, μουσική αλλά και αγώνες, όπως παιχνίδια με μπάλα», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Μάρτι Πέρσινεν, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι.

Οι ερευνητές αποδίδουν τις κατασκευές σε έναν άγνωστο - μέχρι σήμερα - αρχαίο πολιτισμό, τον οποίο ονόμασαν Aquiry. Σύμφωνα με τον δρ Πέρσινεν, επρόκειτο για μια πολυπολιτισμική και πολύγλωσση κοινωνία που μοιραζόταν μια κοινή κοσμοαντίληψη, η οποία αντανακλάται στα τελετουργικά αυτά κέντρα.





Η καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Ιλινόι στο Σικάγο, Άννα Ρούζβελτ, η οποία επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα, σημείωσε ότι κανείς δεν έχει ακόμη καταφέρει να εξηγήσει πλήρως τον ακριβή σκοπό ή τη σημασία των γεωγλυφικών, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται ακόμη και με αστρονομικές παρατηρήσεις.

Ο δρ Πέρσινεν ανέφερε ότι οι αρχαιολόγοι δεν εντόπισαν ενδείξεις μόνιμης κατοίκησης στους τεχνητούς λόφους κατά την περίοδο του πολιτισμού Aquiry, ο οποίος φαίνεται να έπαψε να υφίσταται γύρω στο 900 μ.Χ. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι κατασκευές είχαν αμυντικό χαρακτήρα.



Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις αυτές, που εκτείνονται σε περιοχή περίπου 4.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η λεκάνη του Αμαζονίου ήταν πυκνοκατοικημένη πολλούς αιώνες πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο.



Χρονικογράφοι της εποχής, όπως ο μοναχός Γκασπάρ ντε Καρβαχάλ, ο οποίος ταξίδεψε στον Αμαζόνιο τη δεκαετία του 1540 μαζί με τον Φρανθίσκο ντε Ορεγιάνα, περιέγραφαν μια περιοχή «πυκνοκατοικημένη», με μεγάλους οικισμούς που εκτείνονταν για χιλιόμετρα χωρίς διακοπή ανάμεσα στα σπίτια.



Για αιώνες οι περιγραφές αυτές θεωρούνταν υπερβολικές ή φανταστικές, κυρίως επειδή οι ασθένειες και η αποικιοκρατία αποδεκάτισαν τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Παράλληλα, πολλοί επιστήμονες θεωρούσαν αδύνατη την ανάπτυξη μεγάλων κοινωνιών χωρίς γεωργία δυτικού τύπου, γεγονός που ενίσχυσε τη λανθασμένη εικόνα του Αμαζονίου ως παρθένου δάσους και όχι ως περιοχής όπου ο πληθυσμός σχεδόν αφανίστηκε μετά την ευρωπαϊκή κατάκτηση.



«Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν πράγματα που, σύμφωνα με τις παλιές αντιλήψεις, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στον Αμαζόνιο. Το ζήτημα δεν είναι το έδαφος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αξιοποιούσαν το δάσος», δήλωσε η δρ Ρούζβελτ.

Ίχνη δρόμων, καναλιών και πλατειών

Τα τελευταία χρόνια, έρευνες σε άλλες περιοχές του Αμαζονίου έχουν αποκαλύψει ίχνη δρόμων, καναλιών, πλατειών και υπερυψωμένων οικιστικών κατασκευών, μεταξύ άλλων και στο ανατολικό Εκουαδόρ.



Η ομάδα του δρ Πέρσινεν εκτιμά ότι στην περιοχή ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη χιλιάδες παρόμοια χωμάτινα έργα, επισημαίνοντας ότι σε πολλά σημεία η βλάστηση είναι τόσο πυκνή ώστε ακόμη και η τεχνολογία LiDAR δεν μπορεί να διαπεράσει πλήρως το φύλλωμα.



Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αποψίλωση των δασών για γεωργικές καλλιέργειες έχει πιθανότατα ήδη καταστρέψει ή προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους.



«Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά απειλείται σοβαρά από την υλοτομία και την καλλιέργεια σόγιας», δήλωσε ο αρχαιολόγος Εντουάρντο Νέβες από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο.



Η ερευνητική ομάδα εκτιμά ακόμη ότι κατά την περίοδο ακμής του πολιτισμού Aquiry, μεταξύ 100 και 300 μ.Χ., ο πληθυσμός μόνο σε αυτή την περιοχή ενδέχεται να έφθανε έως και τα τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο έντονης επιστημονικής συζήτησης, καθώς βασίζονται όχι σε ανασκαμμένους οικισμούς αλλά σε συνδυασμό στοιχείων, όπως ο πιθανός αριθμός των γεωγλυφικών και το ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτούνταν για την κατασκευή και τη συντήρησή τους.



Παρά τις επιφυλάξεις, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πλέον ότι οι περιγραφές των Ευρωπαίων εξερευνητών του 16ου αιώνα για πυκνοκατοικημένες κοινωνίες στον Αμαζόνιο δεν ήταν τόσο απίθανες όσο θεωρούνταν επί γενιές. «Παλαιότερα πίστευαν ότι ο Καρβαχάλ και η αποστολή του Ορεγιάνα φαντάζονταν όσα περιέγραφαν. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι πράγματι αντίκρισαν τεράστιους οικισμούς», κατέληξε ο δρ Πέρσινεν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα