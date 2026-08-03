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Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν - Δείτε φωτογραφία

 03.08.2026 - 16:25
Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν - Δείτε φωτογραφία

Δύο ερασιτέχνες ληστές στη Βρετανία καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού απείλησαν υπάλληλο, τσακώθηκαν για τα κλοπιμαία και της ζήτησαν συγγνώμη.

Απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε στο Ντερμπισάιρ της Βρετανίας, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε τοπικό κατάστημα απειλώντας την υπάλληλο με ένα ψεύτικο όπλο και μαχαίρι.

Οι δράστες, ο 56χρονος Stephen Bradley και ο 48χρονος David Oakley, απέσπασαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και εννέα μπουκάλια ουίσκι.

Οι δύο γκαφατζήδες ληστές

Ληστεία για... γέλια

Το υλικό από το σύστημα παρακολούθησης κατέγραψε τη γελοιότητα των δράσεων των δύο ανδρών. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο ένας φώναζε στον άλλον με βαριά προφορά να βιαστούν για να προλάβουν τον αυτοκινητόδρομο προς το Λίβερπουλ, αν και στην πραγματικότητα έμεναν μόλις πέντε λεπτά μακριά από το κατάστημα.

Παράλληλα, χρησιμοποίησαν ψεύτικα ονόματα, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να τσακώνονται για το ποιος θα κουβαλήσει τη λεία.

Πριν αποχωρήσουν από το κατάστημα, αφήνοντας την υπάλληλο τρομοκρατημένη, ο ένας εκ των δράσεων γύρισε και της είπε: «Συγγνώμη αγάπη μου, είμαστε πραγματικά συντριμμένοι. Δεν θα ξαναρθούμε και δεν πρόκειται να σε πειράξουμε».

Άμεση σύλληψη και φυλάκιση 4 ετών

Η αστυνομία δεν άργησε να φτάσει στα ίχνη τους, καθώς μάρτυρες αναγνώρισαν τους υπόπτους, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα στο σπίτι τους. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν όλα τα κλοπιμαία, καθώς και το αεροβόλο πιστόλι.

Οι δύο άνδρες ομολόγησαν τις πράξεις τους στο δικαστήριο και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ο καθένας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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