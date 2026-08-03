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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: Είμαστε έτοιμοι για λύση – «Τα υπόλοιπα είναι λόγια κενού περιεχομένου»

 03.08.2026 - 16:09
Έρχιουρμαν: Είμαστε έτοιμοι για λύση – «Τα υπόλοιπα είναι λόγια κενού περιεχομένου»

Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε ετοιμότητα για λύση «στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας». Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, υπενθύμισε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι έλαβε τη σύμφωνο γνώμη και των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για μια συνάντηση σε μορφή 5+1, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν επαρκείς προετοιμασίες σχετικά με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και ζητήματα ουσίας.

Είπε ακόμη ότι ο κ. Γκουτέρες πρόσθεσε ότι δεν θέλει να πραγματοποιήσει συναντήσεις 5+1 που δεν θα αποφέρουν περαιτέρω αποτελέσματα, αλλά θέλει να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη συνάντηση 5+1 που θα ανοίξει το δρόμο για μια λύση.

"Αυτά είναι τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες, πριν φύγει από το νησί. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ώστε να μην χρειάζεται καμία συζήτηση ή σχολιασμό. Εάν υπάρχει επιθυμία για μια συνάντηση 5+1, υπάρχουν σαφείς εργασίες για τη Λευκωσία" πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι φεύγοντας από τη συνάντηση, μπροστά στον κ. Γκουτέρες, "είπαμε ότι ήμασταν έτοιμοι να συναντιόμαστε με τον κ. Χριστοδουλίδη μία φορά την εβδομάδα. Το διευκρινίσαμε και αυτό στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήσαμε αμέσως μετά τη συνάντηση".

"Όσοι στο βορρά και στο νότο λένε 'θέλουμε κι εμείς λύση, αλλά...', ενώ στην πραγματικότητα λένε 'η μη λύση είναι η λύση', και όσοι λένε 'ας ξεκινήσουμε από εδώ, ας ξεκινήσουμε από εκεί', ενώ στην πραγματικότητα σκέφτονται 'ή ας μην ξεκινήσουμε καθόλου, ή ας ξεκινήσουμε, αλλά το σημαντικό είναι η διαδικασία, ας υπάρξει διαδικασία, όχι αποτέλεσμα', όλοι μιλάνε μάταια" πρόσθεσε. 

Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι προχωράμε βήμα προς βήμα, λεγοντας ότι η εργασία είναι τόσο σαφής που δεν αφήνει περιθώρια για συζήτηση.

"Είμαστε έτοιμοι στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση. Και έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι είμαστε έτοιμοι. Τα υπόλοιπα είναι απλώς λόγια κενού περιεχομένου" κατέληξε. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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