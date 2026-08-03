Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στη Λάρνακα: Στις 18 Σεπτεμβρίου η επόμενη δικάσιμος

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι - τρεις άνδρες ηλικίας 44, 49 και 42 ετών και γυναίκα 45 ετών - παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, καθώς σήμερα αναμενόταν να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ωστόσο υπήρξε αναβολή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου προέβαλε ένσταση στο να παραμείνει ο πελάτης του υπό κράτηση. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφασή του την προσεχή Πέμπτη, 6 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη και ο ο 42χρονος είχαν αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους. Ο 49χρονος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για άλλες υποθέσεις που δικάζονται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται καταγγελία πολίτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι για χρόνια δεχόταν πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση από άτομα που φέρονται να δρούσαν οργανωμένα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες ηλικίας 44 και 49 ετών και η 45χρονη γυναίκα αντιμετωπίζουν συνολικά 14 κατηγορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή παράνομη στέρηση ελευθερίας, απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες οι οποίες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή στέρηση ελευθερίας ατόμου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση του ορίου συναλλαγών μεγάλων ποσών σε μετρητά έναντι αγαθών ή υπηρεσιών.

Ποινικές διώξεις έχουν καταχωρηθεί εναντίον 49χρονου και άντρα 51 ετών σε ξεχωριστή αλλά συνδεδεμένη υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενη παρεμπόδιση αστυνομικής έρευνας και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ