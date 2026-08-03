«Ήταν πολύ περήφανος για το ελικόπτερο»: Η ιστορία του Δανού πιλότου που σκοτώθηκε στη Δυτική Αττική και η τελευταία φωτογραφία πριν τη μοιραία πτήση

Ο Τούε Κίνταλ, μιλώντας στο dr.dk, θυμάται πως τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του αγάπησαν την αεροπορία αφού ο πατέρας τους, τους είχε πάει όταν ήταν παιδιά στην αεροπορική βάση Tirstrup και στο αεροδρόμιο του Brædstrup.

«Αποφάσισε ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του», λέει ο Τούε που και ο ίδιος είναι πιλότος. Τα παιδιά της οικογένειας Κίνταλ, που αριθμεί συνολικά τρεις αδελφούς, είναι πιλότοι τρίτης γενιάς και πετούσαν «από μικρά παιδιά» μαζί με τον πατέρα τους. «Ο αδελφός μου και εγώ έχουμε πετάξει πάρα πολύ και εγώ επίσης πετάω όλη μου τη ζωή», λέει ο Τούε.

Τόσο ο Τούε όσο και ο Ρούνε μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Ο μεγαλύτερος αδελφός σπούδασε για να γίνει τοπογράφος ενώ ο Ρούνε ήθελε να γίνει μηχανικός. Στόχος του τρίτου αδερφού, του Κάαρε, ήταν να γίνει τοπογράφος σαν τον πατέρας τους.

Όμως, η αίσθηση της ελευθερίας έλκυε τον Ρούνε και εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει πιλότος ελικοπτέρου. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Βανκούβερ, όπου εργάστηκε στον κλάδο της ξυλείας και των ορυχείων, λέει ο Τούε.

Ρούνε Κίνταλ

Στα πιλοτήρια των ελικοπτέρων: «Θεωρούσε ότι οι πτήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών ήταν ασφαλείς»

Ο Ρούνε πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργαζόμενος ως πιλότος ελικοπτέρου. Σύμφωνα με τον αδελφό του, αφιέρωσε τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης.

Οι αποστολές του ως πιλότου ελικοπτέρου ποίκιλλαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του Ρούνε που κατοικούσε στο Τέρρες της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά.



Είχε εργαστεί στον χώρο του heliskiing, μιας δραστηριότητας κατά την οποία οι σκιέρ μεταφέρονται με ελικόπτερο στις κορυφές των βουνών για να πραγματοποιήσουν κατάβαση εκτός πίστας σε παρθένο χιόνι. «Αλλά σταμάτησε, επειδή ήταν επικίνδυνο», λέει ο Τούε.



Αντ' αυτού, στράφηκε προς την πυροσβεστική, όπου μπορούσε να εναλλάσσει έναν μήνα εργασίας με έναν μήνα άδειας.

«Πράγματι, θεωρούσε ότι οι πτήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών ήταν πολύ ασφαλείς».

Η φωτογραφία πριν το δυστύχημα: «Ήταν πολύ περήφανος»

Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν μοιραίο, καθώς τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν και ο Ρούνε έχασε τη ζωή του μαζί με τον Έλληνα συντονιστή. Ο Τούε είχε μιλήσει μία ημέρα πριν το δυστύχημα με τον αδερφό του και του είχε στείλει φωτογραφία με το ελικόπτερο που θα πετούσε.

Η φωτογραφία του Ρούνε μία ημέρα πριν το δυστύχημα



«Ήταν πολύ περήφανος που πιλοτάριζε αυτό το ελαφρώς μεγαλύτερο και ελαφρώς πιο ισχυρό ελικόπτερο» λέει ο Τούε Κίνταλ.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, ο Ρούνε ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και σεβαστός πιλότος ελικοπτέρου. Χρησιμοποίησε μάλιστα τις γνώσεις που απέκτησε κατά την εκπαίδευσή του ως μηχανικός για να εφεύρει νέες μεθόδους πτήσης με ελικόπτερο.



«Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης, έλαβε ένα βραβείο από την καναδική αεροπορική αρχή, το οποίο απονέμεται σε όλους όσους έχουν πετάξει 5.000 ώρες με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα. Αυτό το βραβείο το έδωσε στη μητέρα μας. Το έχει τοποθετημένο στο ράφι πάνω από το τζάκι στο σπίτι μας», συνεχίζει ο Τούε.



Η οικογένεια είναι σε επαφή με τις Αρχές της Δανίας και της Ελλάδας για να επαναπατριστεί η σορός του Ρούνε που αφήνει πίσω του μια στενή φίλη στην πόλη Τέρας του Καναδά. Η γυναίκα έχει δύο μικρά παιδιά, τα οποία αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής του, όπως ανέφερε ο αδελφός του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα