Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΡεπουμπλικάνος βουλευτής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου
ΔΙΕΘΝΗ

Ρεπουμπλικάνος βουλευτής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου

 03.08.2026 - 20:55
Ρεπουμπλικάνος βουλευτής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Οχάιο, Μαξ Μίλερ, δέχεται ολοένα και περισσότερες πιέσεις να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, τις οποίες ο ίδιος διαψεύδει.

Ο πρώην βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ανέφερε την Κυριακή σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι αρνείται να αποσυρθεί μέχρι την Τετάρτη -την καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων- ώστε να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Ο ίδιος διέψευσε τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του, της Έμιλι Μορένο, η οποία λέει ότι βιαιοπραγούσε σε βάρος της κατά τη διάρκεια του γάμου τους και ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της δίχρονης κόρης τους, η οποία υπέστη κάταγμα στην κλείδα ενώ ήταν στη φύλαξή του βουλευτή.

«Κανένα δικαστήριο ή υπηρεσία δεν επιβεβαίωσε τις κατηγορίες σε βάρος μου» ανέφερε ο Μαξ Μίλερ στο βίντεο, επιμένοντας ότι θα παραμείνει υποψήφιος.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο ο Μπέρνι Μορένο, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από το Οχάιο και πατέρας της Έμιλι, τον προέτρεψε να αποσυρθεί από την κούρσα. Ο γερουσιαστής είπε ότι «η ολοένα και πιο εκκεντρική και επικίνδυνη συμπεριφορά» του πρώην γαμπρού του τον ανάγκασε να μιλήσει δημοσίως, αν και θα προτιμούσε να παραμείνει η υπόθεση «ιδιωτική».

«Αν υπάρχουν βασικά κριτήρια εντιμότητας που απαιτούνται για την άσκηση αιρετού αξιώματος, ο Μαξ Μίλερ δεν τα πληροί», δήλωσε ο Μπέρνι Μορένο σε ανακοίνωσή του, στην οποία κατηγορεί τον βουλευτή ότι αποτελεί κίνδυνο για την κόρη και την εγγονή του.

Ο Μαξ Μίλερ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του, η οποία τον κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι την έκαψε, την χτύπησε και την απείλησε με πυροβόλο όπλο. Οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον καθορισμό της επιμέλειας της κόρης τους.

Μέχρι στιγμής, η ρεπουμπλικανική ηγεσία στο Κογκρέσο σιωπά για αυτές τις κατηγορίες. Η επανεκλογή του Μίλερ στη Βουλή θεωρείται αμφίρροπη, καθώς θα αναμετρηθεί για την έδρα με τον Δημοκρατικό Μπράιαν Πόιντεξτερ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει την παραίτηση του Μαξ Μίλερ. «Μέχρι στιγμής, πρόκειται για κατηγορίες», είπε στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας όμως ότι «θα εξετάσει το ζήτημα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή διακεκριμένος Κύπριος γιατρός - Δείτε φωτογραφία του
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τις εκταφές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας - «Τους βρήκαμε όπως τους είχαν θάψει»
Τραγωδία στο Αυγόρου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου - Τι κατέδειξε
Προσοχή: Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για διάρρηξη κτιρίου και κλοπή - Δείτε φωτογραφία του
Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο τον Αύγουστο
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Εφραίμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στο Παλαιομέτοχο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 20χρονος σε χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

 03.08.2026 - 20:44
Επόμενο άρθρο

Ανασχηματισμός: Οι αναπάντητες της Αννίτας, οι τριγμοί στο ΔΗΚΟ και το «όχι» στην υπουργοποίηση

 03.08.2026 - 21:06
Ανασχηματισμός: Οι αναπάντητες της Αννίτας, οι τριγμοί στο ΔΗΚΟ και το «όχι» στην υπουργοποίηση

Ανασχηματισμός: Οι αναπάντητες της Αννίτας, οι τριγμοί στο ΔΗΚΟ και το «όχι» στην υπουργοποίηση

Μάδημα της μαργαρίτας κατήντησε η συζήτηση περί ανασχηματισμού, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις. Η παρατεταμένη εκκρεμότητα, αν και δίνει την ευκαιρία στον Νίκο Χριστοδουλίδη να ζυγίσει αντιδράσεις, προκαλεί δυσφορία τόσο στα κόμματα όσο και στα πρόσωπα που εμπλέκονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήδεων του Alpha.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός: Οι αναπάντητες της Αννίτας, οι τριγμοί στο ΔΗΚΟ και το «όχι» στην υπουργοποίηση

Ανασχηματισμός: Οι αναπάντητες της Αννίτας, οι τριγμοί στο ΔΗΚΟ και το «όχι» στην υπουργοποίηση

  •  03.08.2026 - 21:06
Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

Αννίτα: «Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του» - Το μήνυμα για τον ανασχηματισμό και η αναφορά σε Τίνα Παύλου

  •  03.08.2026 - 14:21
ΠτΔ: Παρουσιάζει το νέο πλαίσιο πολιτικής για την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα ενηλίκων ΑμεΑ

ΠτΔ: Παρουσιάζει το νέο πλαίσιο πολιτικής για την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα ενηλίκων ΑμεΑ

  •  03.08.2026 - 16:35
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Χειροπέδες σε 26χρονο για τη φωτιά στον Κόρνο

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Χειροπέδες σε 26χρονο για τη φωτιά στον Κόρνο

  •  03.08.2026 - 18:51
Αναστάτωση σε πάρκιγκ στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισαν και προκάλεσαν ζημιές στο όχημά του - Στο Νοσοκομείο 48χρονος

Αναστάτωση σε πάρκιγκ στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισαν και προκάλεσαν ζημιές στο όχημά του - Στο Νοσοκομείο 48χρονος

  •  03.08.2026 - 14:51
Θάνατος 3χρονου: Άρση των περιοριστικών όρων για τον 37χρονο Βρετανό - Ταξιδεύει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του

Θάνατος 3χρονου: Άρση των περιοριστικών όρων για τον 37χρονο Βρετανό - Ταξιδεύει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του

  •  03.08.2026 - 13:30
Λάρνακα: Σύλληψη 22χρονου για επίθεση κατά αστυνομικού – Συνεχίζονται οι έρευνες

Λάρνακα: Σύλληψη 22χρονου για επίθεση κατά αστυνομικού – Συνεχίζονται οι έρευνες

  •  03.08.2026 - 16:58
Θρίλερ στην κατεχόμενη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε γυναίκα σε υπεραγορά - Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Θρίλερ στην κατεχόμενη Λευκωσία: Άνδρας μαχαίρωσε γυναίκα σε υπεραγορά - Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

  •  03.08.2026 - 16:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα