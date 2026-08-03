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ΔΙΕΘΝΗ

Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν να υπογράψει μια καλή συμφωνία, προειδοποιεί ο Τραμπ

 03.08.2026 - 21:40
Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν να υπογράψει μια καλή συμφωνία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται κανονικά, είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας το μήνυμα στην Τεχεράνη ότι δεν θα έχει άλλη ευκαιρία για να υπογράψει μια καλή συμφωνία.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα από το Οβάλ Γραφείο, όπου υπέγραψε προεδρικό διάταγμα και δέχτηκε από τους συντάκτες ερωτήσεις για όλη την επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες «γίνονται τώρα και οι Ιρανοί δεν το διαψεύδουν». Πρόσθεσε ότι «για κάποιο λόγο, όταν μιλούν, δεν τους αρέσει να λένε ότι μιλούν».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ μετέχουν στις συνομιλίες «έπειτα από παράκληση του Ιράν, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας των Εμιράτων, του Κατάρ, αλλά και άλλων»

Σε κάθε περίπτωση, όπως προειδοποίησε, «είναι η τελευταία ευκαιρία του να υπογράψουν μια καλή συμφωνία».

Εξήγησε, τέλος, ότι οι συνομιλίες «θα τελειώσουν γρήγορα με τη μία μορφή ή την άλλη» ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι πολύ σύνθετες».

Συζητάμε, είπε ο Τραμπ «να ανοίξουμε εντελώς τα Στενά του Ορμούζ. Μετά θα μιλήσουμε για την πυρηνική δυνατότητα του Ιράν».

Όσο για τα «διόδια», ο Τραμπ για άλλη μια φορά διέψευσε την προοπτική να επιβληθούν - τουλάχιστον από το Ιράν. «Αν υπάρχει κανένας που θα χρεώσει, είμαστε εμείς, έχουμε τον πλήρη έλεγχο», είπε διαψεύδοντας όσα έλεγε λίγο νωρίτερα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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