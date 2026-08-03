Ανασχηματισμός: Οι αναπάντητες της Αννίτας, οι τριγμοί στο ΔΗΚΟ και το «όχι» στην υπουργοποίηση

«Θεωρώ, όμως αν μου επιτρέπετε ότι θα πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό όλο αυτό το οποίο επικρέμεται τόσο χρονικό διάστημα και η κυβέρνηση να αφοσιωθεί στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών», δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Αναπάντητες κλήσεις

Μετά την διαρροή ότι η Τίνα Παύλου αναλαμβάνει τη θέση της υπουργού Υγείας, η Αννίτα Δημητρίου την καλεί κι αυτή δεν το σηκώνει.

«Είχα προσπαθήσει να επικοινωνήσω με την κ. Παύλου, δεν κατέστη εφικτό», σημείωσε η Αννίτα Δημητρίου.

«Η κ. Παύλου ήταν στο Shadow, στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου που η δουλειά του είναι να ασκεί αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Ε προχθές, ασκούμε αντιπολίτευση και σήμερα είμαστε κυβέρνηση; Αυτά είναι πολιτικές ανωμαλίες, συγγνώμη για την έκφραση. Ελπίζω όταν πάει στα υπουργεία να απαντά τα τηλέφωνα», ανέφερε ο Ανιτπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος.

Όπως μάλιστα τονίζει ο κ. Καρούσος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε, με αρκετά μέλη και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι οποίοι, αρνήθηκαν τις προτάσεις του.

«Δεν έπρεπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Θέλουμε να μας αφήσει ήσυχους. Και μπορεί πολλούς μπορεί να μην τους αρέσει αλλά καλώς ή κακώς έχουμε μπει σε πολιτική προεδρικών εκλογών», δήλωσε ο ο Ανιτπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος.

Αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως ο ΔΗΣΥ δεν θα αργήσει να ανταποδώσει, την … αντιδεοντολογική, όπως την περιγράφει τακτική Χριστοδουλίδη, όταν η κυβέρνηση θα φέρνει νομοσχέδιο και ο ΔΗΣΥ, δεν θα τα ψηφίζει.

Όσον αφορά τη διαρροή για τον Χρίστο Αγγελίδη και την πρόταση για το υφυπουργείο Τουρισμού, ο ίδιος όπως πληροφορείται ο ΑΛΦΑ, ξεκαθαρίζει στον ΠΑΣΥΞΕ, ότι ήταν και παραμένει Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, είναι αφοσιωμένος στον σύνδεσμο και για τον ίδιο δεν τίθεται θέμα αποχώρησης.

Πρόσω ολοταχώς για Προεδρικές

Το ζητούμενο για τον Νίκο Χριστοδουλίδη τώρα είναι να μετρήσει συμμάχους και αντιπάλους για τις προεδρικές εκλογές.

Τοποθετώντας, όπως όλα δείχνουν, τον Χρίστο Σενέκη, στο τιμόνι του υπουργείο Γεωργίας, ο πρόεδρος επιχειρεί να αντισταθμίσει τις αντιδράσεις στην Αμμόχωστο από το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του υφυπουργού τουρισμού, Κώστα Κουμή.

««Εκείνος πρέπει να επιλέξει τους συνεργάτες που θέλει να έχει στο κυβερνητικό σχήμα. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του μεταφέραμε τη δική μας θέση, άποψη και τις εισηγήσεις μας για αυτό τον ανασχηματισμό», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ανάμεσα στα ονόματα που πρότεινε το ΔΗΚΟ και συζητείται έντονα στον δημόσιο διάλογο, είναι αυτό του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, Γιώργου Σολωμού, το τηλέφωνο του οποίου, ωστόσο δεν κτύπησε.

Την ίδια ώρα, η διαρροή για μετακίνηση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στο υπουργείο Μεταφορών, φαίνεται να αφήνει δυσαρεστημένο τον ίδιο τον υπουργό καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρεί από την πως δεν του δόθηκε καν ο στοιχειώδης χρόνος για να επιτελέσει έργο και από την άλλη πως η μεταπήδηση στο υπουργείο μεταφορών θα μπορούσε να εκληφθεί ως… δυσμενης.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την επιθυμία του Νικόλα Παπαδόπουλου για επιπλέον υπουργείο, άφησαν σκιές, που θα πρέπει – εάν βέβαια το επιθυμεί- να ξεδιαλύνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος καλείται να καλύψει και τη θέση του διευθυντή του διπλωματικού του γραφείου αφού ο Δώρος Βενέζης, διορίστηκε πρέσβης στη Στοκχόλμη.

Πάντως, η Μαριλένα Ραουνά αποχαιρέτησε σήμερα τους συνεργάτες της για τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και αποχωρεί από την κυβέρνηση, καθώς όταν βολιδοσκοπήθηκε στο παρελθόν για υπουργοποίηση, απέρριψε το ενδεχόμενο.

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