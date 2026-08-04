Η μαρτυρία δεν «έκαψε» μόνο τον 26χρονο – Πώς έφτασαν στα ίχνη της 28χρονης για τη φωτιά στον Κόρνο

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 28χρονης. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της, δυνάμει του οποίου συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη νωρίτερα χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων και 26χρονος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση.

Η απόπειρα εμπρησμού διαπράχθηκε το απόγευμα στις 02/08/2026. Η πυρκαγιά κατασβήστηκε άμεσα, μετά την έγκαιρη παρέμβαση πολιτών, πριν επεκταθεί και προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.