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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

 04.08.2026 - 08:45
Παραλίγο τραγωδία: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη – Τραυματίστηκε γείτονας που έσπευσε να βοηθήσει

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 3ης Αυγούστου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 4ης Αυγούστου 2026, ανταποκρίθηκε σε 32 κλήσεις για βοήθεια (17 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδής κλήση).

Η ώρα 19:02, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Κάππαρη, της επαρχίας Αμμοχώστου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:15. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, αφού έσπασε η γυάλινη προθήκη της βεράντας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη μέρος του περιεχομένου του διαμερίσματος, ενώ επηρεάστηκε η βαφή της τοιχοποιίας και το δάπεδο του χώρου. Γείτονας επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά και στην προσπάθεια του τραυματίστηκε στο χέρι. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετέβηκε στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου για περαιτέρω περίθαλψη. Ο ένοικος του διαμερίσματος εξήλθε από αυτό με ασφάλεια, πριν την άφιξη της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, χωρίς να αποκλείεται να προκλήθηκε από υπολείμματα καπνιστικών ειδών (γόπες τσιγάρων), τα οποία κατασβένονταν σε γλάστρα με φυτά.

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