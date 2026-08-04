ΠΑΡΑTHEMA: Η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που θύμισε ότι η πολιτική έχει μνήμη

Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης,στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1,έδειξε ότι όταν επιλέγει να απαντήσει, το κάνει με τρόπο που στέλνει πολλαπλά πολιτικά μηνύματα.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που εκφράζονται από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού σχετικά με πρόσωπα που φημολογείται ότι θα συμμετάσχουν στον επικείμενο ανασχηματισμό, δεν επέλεξε την εύκολη οδό των ισορροπιών.

Αντίθετα, άνοιξε ένα κεφάλαιο που αρκετοί στον Πινδάρου θα προτιμούσαν να παραμείνει κλειστό.«Οι αναφορές που ακούω είναι από κάποια μέλη της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα οποία το 2023 εργάστηκαν σκληρά για να εκλεγεί ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ και όχι κάποιος που προερχόταν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.»

Και δεν σταμάτησε εκεί.«Ασκούν κριτική κάποιοι που το 2023 συνεργάστηκαν με το ΑΚΕΛ. Όχι απλά ψήφισαν, συνεργάστηκαν στην εκστρατεία εναντίον του υποψηφίου που προερχόταν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.»

Δεν ήταν μια αποστροφή της στιγμής. Ήταν μια συνειδητή πολιτική υπενθύμιση.

Η πληγή του 2023 που δεν έκλεισε ποτέ

Όσοι θυμούνται τα όσα εκτυλίχθηκαν μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023 γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Εκείνες τις ημέρες, πέρα από όσα λέγονταν δημόσια, στο πολιτικό παρασκήνιο κυριαρχούσε μια συζήτηση που ποτέ δεν έσβησε πραγματικά.

Πολλοί έκαναν λόγο για «γραμμή» που δόθηκε από συγκεκριμένα πρόσωπα του ΔΗΣΥ προς ψηφοφόρους της παράταξης, προκειμένου στον δεύτερο γύρο να στηρίξουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και όχι τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε ήδη αφήσει εκτός δεύτερου γύρου τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Εκείνη η συζήτηση δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά. Απλώς σταμάτησε να γίνεται δημόσια.

Μια απάντηση με ξεκάθαρους αποδέκτες

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέλεξε τώρα να επαναφέρει εκείνη την περίοδο στη δημόσια συζήτηση.

Και το έκανε γνωρίζοντας πολύ καλά ότι πρόκειται για μία από τις πιο άβολες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο της απάντησής του, αλλά και στον τρόπο που επέλεξε να την δώσει.

Δεν επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Δεν αναζήτησε διπλωματικές διατυπώσεις.

Δεν κατέφυγε σε πολιτικές γενικότητες.

Απάντησε ευθέως, χωρίς περιστροφές, δείχνοντας ότι δεν προτίθεται να αφήνει αναπάντητες επιθέσεις από πρόσωπα τα οποία, κατά τη δική του εκτίμηση, δεν μπορούν να εμφανίζονται σήμερα ως θεματοφύλακες της παράταξης, όταν το 2023 είχαν επιλέξει διαφορετική πολιτική διαδρομή.

Το μήνυμα ήταν ευρύτερο

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της χθεσινής παρέμβασης να μην είναι η κριτική προς συγκεκριμένα στελέχη.

Το πραγματικό μήνυμα ήταν ότι ο Πρόεδρος δείχνει πλέον διατεθειμένος να απαντά πολιτικά και όχι αμυντικά.

Για αρκετό καιρό απέφευγε τις ευθείες συγκρούσεις με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτή τη φορά επέλεξε να σηκώσει το γάντι.

Και το έκανε χωρίς υπερβολές, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς προσωπικές επιθέσεις.

Με μία μόνο υπενθύμιση: ότι η πολιτική έχει μνήμη.

Και όσο κάποιοι επιχειρούν να ανοίξουν τη συζήτηση για τις επιλογές του Προέδρου, εκείνος δείχνει αποφασισμένος να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για γεγονότα που αρκετοί θα προτιμούσαν να έχουν μείνει οριστικά στο