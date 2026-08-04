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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

 04.08.2026 - 09:42
Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Λευκωσία – Δείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Το Ίδρυμα «Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίου Δομετίου και Έγκωμης - Πολυδύναμο Κέντρο» ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την πλήρωση θέσεων Διευθύνοντος Προσώπου Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε ειδικό έντυπο, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε στα γραφεία του Κέντρου, στη διεύθυνση Λαέρτου 22, Άγιος Δομέτιος 2365, Λευκωσία, υπόψη της κας Έλενας Θεοδουλίδου - Πολυδώρου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στις 12:00.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απαιτούμενη πείρα, όπου αυτή προβλέπεται. Τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Το ειδικό έντυπο αίτησης, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, διατίθενται από το Πολυδύναμο Κέντρο στον Άγιο Δομέτιο, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λευκωσίας, www.nicosia.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίου Δομετίου και Έγκωμης στο τηλέφωνο 22 797814, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 15:00.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

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