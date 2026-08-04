Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 19 πρόσωπα, 356 καταγγελίες - Οκτώ οχήματα κατακρατήθηκαν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 19 πρόσωπα, 356 καταγγελίες - Οκτώ οχήματα κατακρατήθηκαν

 04.08.2026 - 06:54
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 19 πρόσωπα, 356 καταγγελίες - Οκτώ οχήματα κατακρατήθηκαν

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, αντίσταση κατά την σύλληψη, μη παρουσίαση στο Δικαστήριο κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 686 οχήματα και ελέγχθηκαν 854 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 44 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 356 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 150 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 90 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλαγές στην προσχολική εκπαίδευση: Οι προκλήσεις και η νέα Εθνική Στρατηγική - Τι αλλάζει για παιδιά και οικογένειες
«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ
Στις φλόγες κλοπιμαία μοτοσικλέτα στη Λεμεσό – Είχε δηλωθεί ως κλεμμένη πριν από μία εβδομάδα
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 19 πρόσωπα, 356 καταγγελίες - Οκτώ οχήματα κατακρατήθηκαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος

 04.08.2026 - 06:46
Επόμενο άρθρο

Σε ύφεση τα κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι μεσημβρινές ώρες

 04.08.2026 - 07:08
Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ο ανασχηματισμός που σχεδιάστηκε ως κίνηση ανανέωσης και επανεκκίνησης για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εξελίχθηκε σε μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Οι διαρροές των τελευταίων ημερών, αντί να δημιουργήσουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση της θητείας της, άνοιξαν έναν κύκλο αντιδράσεων, εσωτερικών πιέσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

  •  04.08.2026 - 06:30
Νέα σύλληψη για τη φωτιά στον Κόρνο – Χειροπέδες σε 28χρονη

Νέα σύλληψη για τη φωτιά στον Κόρνο – Χειροπέδες σε 28χρονη

  •  04.08.2026 - 06:23
Αλλαγές στην προσχολική εκπαίδευση: Οι προκλήσεις και η νέα Εθνική Στρατηγική - Τι αλλάζει για παιδιά και οικογένειες

Αλλαγές στην προσχολική εκπαίδευση: Οι προκλήσεις και η νέα Εθνική Στρατηγική - Τι αλλάζει για παιδιά και οικογένειες

  •  04.08.2026 - 06:37
Στις φλόγες κλοπιμαία μοτοσικλέτα στη Λεμεσό – Είχε δηλωθεί ως κλεμμένη πριν από μία εβδομάδα

Στις φλόγες κλοπιμαία μοτοσικλέτα στη Λεμεσό – Είχε δηλωθεί ως κλεμμένη πριν από μία εβδομάδα

  •  04.08.2026 - 06:26
«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

«Καμίνι» η Κύπρος: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  04.08.2026 - 06:14
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 4 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 4 Αυγούστου

  •  04.08.2026 - 08:06
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος

Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος

  •  04.08.2026 - 06:46
Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

Σοκ και πένθος στον παγκόσμιο στίβο: Έφυγε μόλις στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

  •  04.08.2026 - 07:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα