Σε ύφεση τα κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι μεσημβρινές ώρες

Το πιο ενεργό σημείο παραμένει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα, όπου μικρές διάσπαρτες εστίες, τα λεγόμενα «καντηλάκια», προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και κρατούν σε επιφυλακή τις επίγειες δυνάμεις.

Η περιοχή των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις τομείς. Ο πρώτος εκτείνεται βόρεια προς το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κιθαιρώνα, ο δεύτερος νότια προς την Ψάθα, τη Λούμπα, τη Βένιζα και τη Ζάχουλη, ενώ ο τρίτος καλύπτει τη νοτιοανατολική ζώνη προς το Κανδήλι, τη Μονή Καμάρα και τα Μέγαρα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού επτά εναέρια μέσα, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι οι πιο κρίσιμες ώρες θα είναι μετά τις 13:00 με 13:30, όταν η άνοδος της θερμοκρασίας και η πτώση της υγρασίας δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων. Παράλληλα, επιχειρούν 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με οκτώ οχήματα, ενώ στις προσπάθειες συμμετέχει και η ομάδα «Δευκαλίων» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα του Στρατού και των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη με υδροφόρες και δεξαμενές νερού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η πυρκαγιά έχει επηρεάσει περίπου 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, περιουσίες, γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα