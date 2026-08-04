Ανασχηματισμός: Ο εκνευρισμός Χριστοδουλιδη - Οι πιέσεις και οι διαρροές που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς

Ο ανασχηματισμός που σχεδιάστηκε ως κίνηση ανανέωσης και επανεκκίνησης για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εξελίχθηκε σε μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Οι διαρροές των τελευταίων ημερών, αντί να δημιουργήσουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση της θητείας της, άνοιξαν έναν κύκλο αντιδράσεων, εσωτερικών πιέσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

Στο Προεδρικό, γνωρίζουν πλέον ότι η διαδικασία δεν μπορεί να παραταθεί για πολύ ακόμη. Κάθε ημέρα καθυστέρησης, προσθέτει νέα σενάρια, ενισχύει τις απαιτήσεις των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση-κυρίως του ΔΗΚΟ και δημιουργεί την εντύπωση μιας διαπραγμάτευσης, χωρίς ξεκάθαρη κατάληξη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε να επαναφέρει τη συζήτηση στο πλαίσιο που ο ίδιος επιθυμεί, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις για τον ανασχηματισμό ανήκουν στον Πρόεδρο. Η φράση του ότι «οι ανασχηματισμοί δεν εξαγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται» είχε ως στόχο να βάλει τέλος στην ονοματολογία και να στείλει το μήνυμα, ότι το Προεδρικό κρατά τα ηνία.

Ωστόσο, η δημόσια παρέμβαση αποκάλυψε και κάτι άλλο: ότι η πίεση γύρω από τον ανασχηματισμό είχε ήδη αυξηθεί.

Το πρόβλημα, δεν ήταν μόνο οι πληροφορίες για πιθανά νέα πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν κυρίως οι πολιτικές αναγνώσεις, που συνοδεύουν κάθε επιλογή. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό λίγο πριν από την τελική ευθεία προς τις εκλογές του 2028, καμία αλλαγή δεν θεωρείται απλώς διοικητική. Κάθε μετακίνηση στέλνει μήνυμα.

Το μεγάλο παζάρι με το ΔΗΚΟ

Το πιο δύσκολο κεφάλαιο για το Προεδρικό, είναι το ΔΗΚΟ. Οι συζητήσεις με την ηγεσία του κόμματος, δεν περιορίζονται σε ονόματα ή χαρτοφυλάκια. Αφορούν τον ίδιο τον ρόλο του κόμματος, μέσα στη διακυβέρνηση.

Το ΔΗΚΟ, θεωρεί ότι ως ο βασικός κυβερνητικός εταίρος έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία και στη διατήρηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ως εκ τούτου, δικαιούται ουσιαστικότερη συμμετοχή στις αποφάσεις.

Η συζήτηση, δεν αφορά μόνο τον αριθμό των υπουργικών θέσεων. Αφορά κυρίως το πολιτικό βάρος των επιλογών. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, επιθυμεί ισχυρά χαρτοφυλάκια και μεγαλύτερη παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα, όπου διαμορφώνεται η κυβερνητική πολιτική.

Από την άλλη, το Προεδρικό, εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι σε αλλαγές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εικόνα, ότι οι κομματικές ισορροπίες καθορίζουν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλει ο ανασχηματισμός να αποτελέσει δική του πολιτική κίνηση και όχι αποτέλεσμα πιέσεων,

Αυτό ακριβώς, είναι και το σημείο όπου βρίσκεται η δυσκολία της εξίσωσης: να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της συγκυβέρνησης χωρίς να χαθεί ο προεδρικός έλεγχος.

Η σκιά του ΔΗΣΥ και η μάχη της Κεντροδεξιάς

Την ίδια ώρα, το Προεδρικό καλείται να διαχειριστεί και το μέτωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Οι πληροφορίες για πιθανή αξιοποίηση στελεχών που προέρχονται από τον χώρο της Πινδάρου, προκάλεσαν προβληματισμό στην ηγεσία του κόμματος. Στον ΔΗΣΥ, εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις, δεν αφορούν μόνο έναν ανασχηματισμό, αλλά εντάσσονται στη μεγαλύτερη πολιτική μάχη, για τον έλεγχο και την επιρροή στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Η δημόσια παρέμβαση του Αντιπροέδρου του κόμματος, Γιάννη Καρούσου, έδειξε ότι το θέμα, δεν παρέμεινε στο παρασκήνιο. Η συζήτηση πέρασε πλέον στο δημόσιο πεδίο και αποκάλυψε τις ευρύτερες ανησυχίες που υπάρχουν, για την επόμενη ημέρα.

Γιατί πίσω από τις επιλογές προσώπων, κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα: ποιοι θα διαμορφώσουν τις πολιτικές συμμαχίες της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Ο ανασχηματισμός ως προεκλογική αφετηρία

Το σημαντικότερο στοιχείο του επικείμενου ανασχηματισμού, είναι ότι δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή προσώπων. Είναι η τελευταία μεγάλη κυβερνητική αναδιάταξη πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Οι υπουργοί που θα επιλεγούν τώρα, θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της τελευταίας φάσης της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, θα αποτελέσουν τα πρόσωπα που θα συνδεθούν με την προσπάθεια για ανανέωση της λαϊκής εντολής.

Γι’ αυτό και οι επιλογές αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να σηματοδοτεί άνοιγμα προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Μια απομάκρυνση, μπορεί να θεωρηθεί μήνυμα αλλαγής πορείας. Μια υπουργική τοποθέτηση, μπορεί να ερμηνευθεί ως κίνηση πολιτικής στρατηγικής.

Ο χρόνος τελειώνει

Η συγκυρία πιέζει το Προεδρικό, να ολοκληρώσει σύντομα τον σχεδιασμό. Με το Εθνικό Συμβούλιο να συνεδριάζει σήμερα το πρωί και το Κυπριακό να επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας, η κυβέρνηση δεν θέλει να εισέλθει σε μια κρίσιμη περίοδο με ανοιχτό το κεφάλαιο του ανασχηματισμού.

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα, θα συνεχίσει να τροφοδοτεί σενάρια, θα συντηρεί την εσωστρέφεια και θα δίνει στην αντιπολίτευση χώρο, να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις.