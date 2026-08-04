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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Cyberness επιστρέφει στη Λεμεσό με το «Oasis Market» – Διήμερη γιορτή δημιουργίας, μουσικής και τοπικών brands

 04.08.2026 - 06:39
Το Cyberness επιστρέφει στη Λεμεσό με το «Oasis Market» – Διήμερη γιορτή δημιουργίας, μουσικής και τοπικών brands

Το Cyberness επιστρέφει δυναμικά μετά το καλοκαιρινό του διάλειμμα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα, μουσική, γεύσεις και εμπειρίες.

Το Cyberness: Oasis Market θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Kolla στη Λεμεσό, από τις 16:00 μέχρι τις 23:00, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία που συνδυάζει αγορές, μουσική, γαστρονομία, δημιουργικές δράσεις και κοινωνική επαφή.

Μετά από ένα σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα, το Cyberness επιστρέφει με έμπνευση από την έννοια της «όασης» — ενός χώρου όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν, να εξερευνήσουν νέες ιδέες, να γνωρίσουν δημιουργούς και να περάσουν χρόνο με φίλους και οικογένεια.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν περισσότερα από 150 τοπικά καταστήματα και δημιουργοί, παρουσιάζοντας προϊόντα, χειροποίητες κατασκευές, πρωτότυπες ιδέες και τοπικές δημιουργίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης street food, γλυκά και ποτά, μουσική από DJs και live εμφανίσεις, δημιουργικά εργαστήρια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, ενώ θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για παιδιά και οικογενειακή ψυχαγωγία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ ο χώρος είναι φιλικός προς κατοικίδια.

Μια κοινότητα που μεγαλώνει

Το Cyberness έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα σημείο συνάντησης για τη δημιουργική σκηνή της Λεμεσού, δίνοντας χώρο σε μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητους δημιουργούς και ανθρώπους που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία πέρα από μια παραδοσιακή αγορά.

Μέσα από τις διοργανώσεις του, το Cyberness επιχειρεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ δημιουργών και κοινού και δημιουργώντας έναν χώρο όπου η τοπική επιχειρηματικότητα συναντά τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Kolla, με το Cyberness: Oasis Market να καλεί το κοινό να υποδεχθεί το φθινόπωρο μέσα από μια γιορτή δημιουργίας και συνεργασίας.

 
 
 
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A post shared by Koλλa Space & Community (@kolla.cy)

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